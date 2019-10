Vai nodaļā jāvelk bahilas, ejot pie bērniem – slimnīcu viedokļi atšķiras

Jau aptuveni trīs mēnešus Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) apmeklētājiem, dodoties pie mazajiem pacientiem, apaut bahilas vairs nav obligāta prasība, portālam "Delfi" pastāstīja māmiņa Sanda. Slimnīcas lēmumu viņa kritizē, jo mazulis rotaļājas uz grīdas un apģērbs kļūst netīrs. Savukārt slimnīcā uzsver, ka bahilu lietošana nav bijusi efektīva. Portāls "Delfi" skaidroja, kā bahilu izmantošanu vērtēt citviet Latvijas slimnīcās.

Māmiņa Sanda aizvadītā gada laikā BKUS uzturējusies visai bieži, jo dēlam veiktas trīs operācijas. Liels bija viņas pārsteigums, kad iestājoties trešajā, ķirurģijas nodaļā ar mazuli, viņa uzzināja, ka bahilu lietošana apmeklētājiem te vairs nav obligāta prasība.

"Neesot pētnieciski pierādīts, ka bahilas uzlabotu grīdas tīrības stāvokli," par slimnīcas vadības lēmuma iemesliem zina stāstīt māmiņa. Jautājot nodaļas personālam, kā vērtē jauninājumu, Sanda uzzināja, ka darbinieki to uzskata par nepiemērotu nodaļām, kurās uzturas un rāpus pārvietojas mazi bērni, bet nevar arī neko mainīt.

"Mans bērns jau staigā, taču, redzot mazos bērnus rāpojam, arī viņš vēlas iesaistīties spēlēs uz grīdas. Rezultāts ir diezgan dramatisks. Ja bērnam no rīta mugurā ir melns apģērbs, tad līdz pusdienām tas jau kļuvis pelēks – aplipis ar visu to, kas atrodas uz zemes, ar smiltīm, zemes gabaliņiem," par pieredzi slimnīcā klāsta Sanda. Viņa arī bažījas, ka rudenim kļūstot mitrākam, kā arī ziemā nodaļā uz grīdas būs dubļu, sniega pikuči un slapju apavu zoļu nospiedumi. "Manuprāt, šis (bahilu lietošanas atcelšana) ir viens no absurdākajiem lēmumiem BKUS vēsturē," rezumē māmiņa.

BKUS Komunikācijas nodaļas vadītāja Vita Šteina skaidro, ka līdz šim vecāki un viesi bija aicināti ienākt nodaļās, apaujot bahilas vai pārvelkamos apavus. Noteikumi bija paredzēti tieši tāpēc, lai telpas uzturētu tīras īpaši rudens, ziemas un pavasara sezonā. Tiesa gan, bahilu lietošanas pieredze nebija efektīva, jo ne visi vecāki un viesi to ievēroja, sacīja Šteina. Vecāki gan joprojām ir aicināti izmantot bahilas, dodoties pie pacientiem ar imūnās sistēmas nepietiekamību, piemēram, onkoloģiskā profila nodaļā.

Tīrība slimnīcā tiekot uzturēta pēc stingri regulēta plāna – tas paredz noteiktas tīrības zonas, uzkopšanas regularitāti un konkrētu tīrīšanas veidu. Plānā tāpat esot paredzēts pēc personāla lūguma vajadzības gadījumā tīrīšanas komandai ierasties konkrētā nodaļā.

Savukārt vecāki aicināti bērniem nodrošināt iespējami tīru vidi, uzturoties un ļaujot viņiem rotaļāties tam paredzētās telpās – rotaļu istabās, palātās, kā arī Saulaino dienu bibliotēkas telpās. "Koplietošanas telpās, kā, piemēram, gaiteņos, tīrības līmenis var atšķirties no, piemēram, palātām vai bērnu rotaļu istabām. Tas saistīts ar cilvēku plūsmu, dažādu medicīnas tehnoloģiju, pārtikas ratu pārvietošanu," aicinājumu vecākiem pamato BKUS pārstāve.

Portāls "Delfi" aptaujāja arī citas slimnīcas, kurās atrodas bērnu nodaļas, vai bahilu lietošana ir vai nav efektīva, uzturot tīrību telpās. Piemēram, Ventspils slimnīcā pauž, ka ir liela atšķirība, vai apmeklētāji ienāk āra apavos vai ar apavu pārsegiem. Bahilu lietošana slimnīcā ir obligāts nosacījums, par ko izlikti brīdinājumi uz grīdas un durvīm, ienākot nodaļā.

Arī "Vidzemes slimnīcā" atzīst, ka apavu pārsegu lietošana samazina ielas netīrumu nokļūšanu stacionārā un pārējās telpās, kā arī aiztur slimību ierosinātāju nonākšanu uz grīdas, apkārtējā vidē, uz mēbelēm, gaisā, ko ieelpo pacienti un personāls. "Ja uzturēšanās slimnīcā paredzēta ilgāku laiku, pacientiem vai viņu apmeklētājiem iesakām ņemt līdzi maiņas apavus. Pēc bahilu uzvilkšanas obligāti jānomazgā rokas vai jāveic to dezinfekcija, ko var izdarīt ar līdzās bahilu automātiem izvietotajiem roku dezinfekcijas līdzekļiem," pastāstīja Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila.

Jēkabpils slimnīcā norāda, ka bahilu lietošana nav obligāta prasība, jo normatīvie akti šādu noteikumu neizvirza, taču apavu pārsegu uzvilkšana slimnīcā ir vēlama. Apmeklētāji tiek lūgti izmantot bahilas vai maiņas apavus, jo tā ir iespēja nodrošināt pastāvīgu tīrību. Paaugstinātas tīrības prasības ir noteiktas perinatālās aprūpes centrā, Reanimācijas un dzemdību nodaļās, kā arī bērnu nodaļā, lai samazinātu iespējamus riskus pacientiem, sacīja Jēkabpils slimnīcas valdes priekšsēdētāja Margarita Meļņikova.

"Bahilu vai maiņas apavu lietošana pacientu piederīgajiem ir vēlamas ne tikai no tīrības uzturēšanas viedokļa, bet arī no pacientu un personāla cienīšanas un komforta nodrošināšanas, kuriem nodaļas telpas ir pielīdzināmas mājvietai uz stacionēšanas brīdi," skaidro Meļņikova.

Arī Veselības inspekcijā norāda, ka normatīvie akti, proti Ministru kabineta noteikumi Nr. 104 – par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē – nenosaka bahilu obligātu lietošanu apmeklētājiem. "Katra ārstniecības iestāde pati var izvēlēties, kādā veidā tajā tiek uzturēta tīrība. Galvenais, lai vide ir sakopta, vai tas panākts, izmantojot bahilas, vai biežāk uzkopjot – tam nav nozīmes," skaidroja Veselības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Saiva Luste.

Inspekcija nav saņēmusi nevienu sūdzību par to, ka BKUS netiek izmantotas bahilas. Savukārt 2017. gadā saņemtā iesniegumā minēts par netīru telpu BKUS uzņemšanas nodaļā. Pārbaudot telpas klātienē, inspektori higiēnas pārkāpumus nekonstatēja.

Aizvadītajā gadā (2018.- 2019.) inspekcijā saņemts viens iesniegums par Vidzemes slimnīcu, ka tajā nav pieejams karstais ūdens, taču klātienē sūdzība neapstiprinājās.