Portāla "Delfi" lasītājs Oskars aprīlī devās uz Brazīlijas pilsētu Riodežaneiro, lai piepildītu vienu no saviem sapņiem – veiktu lidojumus virs "bīstamās paradīzes" un iemūžināto pilsētas mežonīgo skaistumu video.

"Latvietis nes vārdu Brazīlijā. Tā bija spontāna ideja," raksta Oskars, kuram gribējies sākt to, ko par ko sen jau bija sapņojis. Viņš vēlējās darīt kaut ko jaunu.

Ceļojums uz Riodežaneiro ir viņa pirmais ekstrēmais ceļojums, ko viņš īstenoja šopavasar laikā no 21. līdz 24. aprīlim. "Vēlme turp doties man bija jau sen, bet nebija iespēju to piepildīt. Esmu vienmēr smagi strādājis, bet sapnis par to, ka vēlējos radīt ko paliekošu, unikālu, vienmēr bijis ar mani."

Īstenot ieceri Oskaram palīdzējis viņa kompanjons, kurš filmēja un montēja. Uz Riodežaneiro abi devās divatā, neko daudz nezinot par to, kas puišus Brazīlijā sagaida. "Braucot no lidostas, ielās daudzviet stāvēja cilvēki ar ieročiem," atklāj Oskars. Viņš pilsētu sauc par bīstamo zemi, kur "neviens neievēro likumus", kur "ielās ir mūžīga cīņa starp likumsargiem un narkodīleriem".

Dodoties uz Riodežaneiro, Oskars vēlējās ne tikai radīt video, bet arī daudzināt Latvijas vārdu pasaulē. Tam kalpoja līdzpaņemtie karogi, kurus puiši demonstrēja, gan lidojuma laikā, gan, braucot ar jahtu, kā skatāms video.

"Vietējie iedzīvotāji ar lielu interesi vēroja filmēšanu un bija izbrīnīti, ka nākam no tik mazas valsts un esam tik tālu pie viniem atlidojuši. No vietējo iedzīvotāju, īpaši meiteņu skatieniem nebija iespējams izbēgt. Esam savādāki. Viņiem patīk."

Gandarījuma vārdus par video Oskars un viņa draugs jau saņēmuši no profesionāļiem, ar kuriem kopā veica lidojumus. "Vēlos nest savu un Latvijas vārdu pasaulē. Pasaulē nav robežu nekam, ja vien spējam to iedomāties, tad spējam arī īstenot. Ticiet sev un nekad neaizmirstiet, no kurienes nākat," novēl Oskars.

