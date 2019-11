Sestdien, atgriežoties mājup no Jēkabpils uz Neretu, portāla "Delfi" lasītāja Ingrīda kļuva par aculiecinieci automašīnas ugunsgrēkam. "Žēl bija noskatīties, ar kādu tehniku laukos jāstrādā ugunsdzēsējiem," raksta Ingrīda. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) akcentē, ka autocisternas bijušas tehniskā kārtībā.

"Atgriežoties mājās no Jēkabpils uz Neretu, uz ceļa sāka degt mašīna. Brīdināja, ka tajā ir lielais gāzes balons, bija bail braukt tai garām, jo balons varēja sprāgt," raksta Ingrīda, kura notikušo iemūžināja video.

Ugunsdzēsēji glābēji no Neretas un Viesītes ieradušies ātri un vienlaikus, tomēr Ingrīdai bijis žēl noskatīties, ar kādu tehniku viņiem jāstrādā. "Vienai no mašīnām uzkarsa motors, kas bija jāatdzesē. Vienā brīdī beidzās arī ūdens. Darbiniekiem jāmokās ar vecu tehniku," par saviem novērojumiem teic Ingrīda.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā portālam "Delfi" apstiprināja, ka sestdien, 2. novembrī, VUGD pulksten 11.38 saņēma informāciju par uz autoceļa Jēkabpils-Nereta aizdegušos automašīnu.

Pieteicējs arī ziņoja, ka spēkratā uzstādīts gāzes balons, kas varēja sprāgt. Šī iemesla dēļ VUGD noteica bīstamo zonu 250 metru attālumā no ugunsgrēka vietas – tajā cilvēkiem atrasties netika atļauts. "Lai neapdraudētu ugunsdzēsēju glābēju veselību un dzīvību, arī dzēšanas darbi sākotnēji tika veikti no attāluma, ar lielu spiedienu padodot ūdeni tālumā. Vēlāk, kad vairs nepastāvēja apdraudējums, dzēšanas darbi un gāzes balona dzesēšana tika veikta no tuvākas distances," pastāstīja VUGD pārstāve Viktorija Gribuste.

Dienestā noliedz, ka ugunsgrēka dzēšanas laikā būtu notikusi ūdens padeves pārtraukšana. Tiesa, viena no autocisternām devās uzpildīt ūdeni pēc 19 minūšu ilga darba. Tikmēr darbu turpināja otra autocisterna. "Citas tehniskas problēmas, kas kavēja vai apgrūtināja ugunsgrēka dzēšanu, nebija," pauž Gribuste.

VUGD arī informē, ka abas autocisternas ugunsnelaimes dzēšanas laikā bija tehniskā kārtībā un spēja darboties notikuma vietā. Viesītes posteņa depo ēkā, kura ir viena no vecākajām Latvijā, celta 1895. gadā, nav iespējams izvietot jaunākas un izmēros par ZIL lielākas automašīnas. Otra notikuma vietā strādājusī autocisterna no Neretas posteņa bija 2009. gadā ražota "Scania".

