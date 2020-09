Aculiecinieku foto un video: kā Latvijā ceturtdien plosījās vējš

Ceturtdien Baltijas jūras piekrastē, Rīgā un tās apkārtnē plosījās spēcīgs vējš, kas brāzmās sasniedza pat 26 m/s Kundziņsalā. Spēcīgais vējš lauza kokus un pūta prom visas slikti piestiprinātās konstrukcijas. Tā dēļ pat tika atceltas volejbola čempionāta spēles Jūrmalā. Portāls “Delfi” apkopojis lielākos vēja nedarbus.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji saņēma vairāk nekā 320 izsaukumus, no kuriem 308 bija Rīgā un Pierīgā. Lielākoties tika novākti vēja gāzti koki no ceļu braucamās daļas, bet vairāk nekā 30 gadījumos – no automašīnām, liecina dienesta apkopotā statistika.

Kā atzīmēja dienesta pārstāve Agrita Vītola, šoreiz raksturīgi ir tas, ka lielie koki, krītot uz automašīnām, bojāja ne tikai vienu, bet vairākas automašīnas, gāzās ārā ar visām saknēm, bojāja arī ēku konstrukcijas.

Dienests saņēmis arī vairākus izsaukumus par gadījumiem, kad koki bija krituši uz elektrolīnijām un sabiedriskā transporta kontaktlīnijām.

Stiprākās vēja brāzmas ceturtdien reģistrētas Rīgā - 23 m/s pilsētas centrā, 24 m/s Daugavgrīvā un 26 m/s Kundziņsalā. Arī Ventspils ostā ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprinājās līdz 25 m/s. Valsts lielākajā daļā vēja brāzmu spēks bija mazāks par 20 m/s, liecina dati no meteoroloģiskajām novērojumu stacijām.

Atbilstoši Boforta skalai vējš nesasniedza vētras spēku, bet ceturtdien kritušo koku skaits varētu būt līdzīgs kā pēdējā vētrā, kas Latvijā plosījās šā gada 12.-13. martā. Lielie vēja postījumi skaidrojami ar to, ka koki ir lapoti, stiprs vējš pūta ilgstoši un no ziemeļrietumiem. Visbiežāk stiprs vējš pūš no rietumiem vai dienvidrietumiem, mazāk skarot Latvijas blīvāk apdzīvoto daļu - Rīgu un Pierīgu.

Jau ziņots, ka lielu postu vējš un ūdens nodarīja Majoru pludmalē Jūrmalā, kur vētras dēļ atcelta Eiropas čempionāta pludmales volejbolā spēļu diena. Tā izskatījās aizpūstās teltis, salauztās konstrukcijas un vientuļās skatītāju tribīnes.

Vairākās vietās Rīgā krituši koki, nobloķējot satiksmi. Tā gadījies arī Gulbju ielā. Cieta arī apgaismes stabs, ziņoja aculiecinieks Aigars.



Bet vēl kāds aculiecinieks dalījās ar video, kurā redzams, kā Ķengaragā kādam daudzdzīvokļu namam vēja laikā nokritusi balkona daļa, atstājot vien tā pamatni.

Daudzi vētras postījumus iemūžinājuši un dalījušies arī sociālajos tīklos. Piemēram, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) publicējis attēlu, kurā zem viņa darba kabineta logiem redzami vēja nolauzti koki.

View this post on Instagram

Vētra...skats no mana kabineta ĀM A post shared by edgarsrinkevics (@edgarsrinkevics) on Sep 17, 2020 at 8:22am PDT

Diemžēl šīs dienas vētra ir nodarījusi postījumu Reņķa dārzā.

Lūdzam iedzīvotājus ziņot par vētras gāztajiem kokiem, koku zariem vai citiem vēja nodarītiem postījumiem Komunālai pārvaldei pa tālr.: 📞63624269! pic.twitter.com/8PmN9hDOOA — Ventspils.lv (@Ventspilslv) September 17, 2020

Arī Čiekurkalnā vētra lauž kokus. Pie Čiekurkalna 1.līnijas un 4.šķērslīnijas krustojuma šodien ap pl.11:30 nolūza daļa koka. Satiksme ir atjaunota. @ugunsdzeseji #Čiekurkalns pic.twitter.com/iAR9W1RevA — Čiekurkalns (@Shreienbusha) September 17, 2020