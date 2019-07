Aculiecinieku video: Pa Valgas ielām pastaigājas lāči

Sestdienas, 29. jūnija agrā rītā Latvijas un Igaunijas robežpilsētā Valgā pa ielām pastaigājās lāči, kurus iemūžināja un ar video sociālajos tīklos dalījās vairāki aculiecinieki.



Sestdien agri no rīta Igaunijas Mednieku biedrības (EJS) loceklim, medniekam Tinim Balodim, pavēstīja, ka kādas dzīvojamās mājas pagalmā Valgā slēpjas lācis. Apmēram tai pat laikā mednieka brālis Andress Balodis pie autobāzes Valgā pamanīja citu lāci, atsaucoties uz rus.err.ee, raksta rus.delfi.lv.

Mednieki uzreiz sāka prātot, kā palīdzēt lāčiem izkļūt no pilsētas dzīviem un veseliem, un atgriezties savā ierastajā vidē. Lācim, kurš manīts autobāzes tuvumā, palīdzēt bijis vieglāk, jo netālu ir mežs, savukārt privātmājas pagalmā esošo ķepaini mednieki plānoja iemidzināt, lai izvestu no pilsētas. Tomēr lācim paša spēkiem izdevās izkļūt no privātmājas pagalma. Tinis Balodis lēni brauca tam pakaļ, novirzīja viņu ārpus pilsētas un devās Latvijas virzienā. Mednieki lāču ausīs pamanīja plastmasas numurus 1701 un 1702.

Balodis telefoniski sazinājās ar dzīvnieku speciālistiem Igaunijā, taču tiem nebija informācijas par numurētajiem lāčiem. Arī kolēģi no Latvijas par tiem neko nezināja. Sazinoties ar medniekiem Krievijā, noskaidrojās, ka lāči Poļa un Proša tikuši palaisti Pleskavas apgabalā.