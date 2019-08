Auces novadā augustā atrasto Sarkanās armijas karavīru saraksts

Karavīru meklēšanas vienība "Leģenda" sadarbībā ar raidījumu "Gaidi mani" (Ždi menja) meklē kritušo karavīru radiniekus.

Laikā no 2019. gada 1. līdz 4. augustam karavīru meklēšanas vienība "Leģenda" un Latvijas Brāļu kapu komiteja Auces novada Lielauces pagasta mežā (bijušo Guļauces māju tuvumā) atrada un ekshumēja sešdesmit sešu 308. latviešu strēlnieku divīzijas karavīru pīšļus. 90% šo puišu tika iesaukti Sarkanajā armijā no Latvijas teritorijas 1944. gada beigās un gāja bojā vai mira no ievainojumiem 1945. gada marta sākumā. Tad, kad 308. divīzija ar smagām kaujām kārtējo reizi mēģināja pārraut Kurzemes cietoksni blakus Stūriem.

Vairākums no šiem karavīriem tika uzskatīti par pārapbedītiem Tušķu brāļu kapos, tomēr 74 gadus viņu mirstīgās atliekas gulēja turpat, kur tos apbedīja pēc kaujas, proti, mežmalā blakus Guļauces mājām, kur bija hospitālis.

Ja jums zināms, kur meklējami atrasto karavīru radinieki, aicinām rakstīt vai zvanīt raidījuma "Gaidi mani" brīvprātīgajam Mārtiņam Ziebergam, kura e-pasts ir martins.ziebergs@inbox.lv, mobilā tālruņa numurs – 29923833.

Arvīds Āboliņš, Andreja dēls, dzimis 1910. gadā, sieva Elīna Āboliņš, Madonas apriņķa, Mārcienas? pagasts, Lejnieki?.

Kazimirs Ančupāns, Staņislava dēls, dzimis 1923. gadā, sieva Eleonora Ančupāns, Rēzeknes apriņķis, Makašenu pagasts, Kaladančāni?.

Jāzeps Avsjuks, Vikentija dēls, dzimis 1911. gadā, sieva Matilde Avsjuka, Pētera meita, Rīga, Juglas iela 15 – 4.

Žanis Balodis, Antona dēls, dzimis 1925. gadā, māte Lavīze Balodis, Jelgavas apriņķis, Dobele, Skolas iela 17 – 3.

Jakovs Baroviks, Jegora dēls, dzimis 1914. gadā, sieva Melanija Barovik, Rīga, Pērnavas? iela 1 – 30.

Osvalds Beze (Veze?), Ivana dēls, 1924. gadā iesaukts no Irkutskas apgabala, Usoļas apgabala, Teļmas ciema, datu par radiem nav.

Oskars Blumbergs, Evalda dēls, dzimis 1912. gadā, sieva Anna Blumbergs, Nikolaja meita, Liepājas apriņķis, Rucavas pagasts, Aizmeķi.

Vilhelms Brancis, Ēvalda dēls, citu ziņu nav.

Ivans Drazde (Drazds?), Staņislava dēls, dzimis 1926. gadā, māte Jūlija (Drazds?), Franča meita, Rēzeknes apriņķis, Andrupenes pagasts, Laiziki? Laiziņi?.

Fēlikss Ducēns, Bernāta dēls, dzimis 1908. gadā, tēvs Bernants Ducēns, Augusta dēls, Ludzas apriņķis, Nautrēnu pagasts, M.-Mazuri.

Jānis Emsis, Eduarda dēls, dzimis 1917. gadā, tēvs Eduards Emsis, Andreja dēls, Valmieras apriņķis, Tūjas pagsts, Lapkalni.

Juris Gailis, Izidora dēls, dzimis 1909. gadā, sieva Veronika Gailis, Vincenta meita, Valkas apriņķis, Birzuļu? pagasts, Baloži.

Staņislavs Grauba, Augusta dēls, dzimis 1909. gadā, sieva Jevgenija Grauba, Daugavpils apriņķis, Kapiņu? pagasts, Ratnīki.

Rūdolfs Graumans (Graumanis?), piederīgie: Grauman, A? M?, Valmieras apriņķis, Ainažu? Pagasts.

Osvalds Gribusts, Avdeja dēls, piederīgie: Vladislavs Gribusts, Rēzeknes apriņķis, Andrupenes pagasts, Krievu Virauda (Русская Выравда?).

Ivans Groznijs, Pētera dēls, dzimis 1926. gadā, tēvs Pēteris Groznijs, Ivana dēls, Ludzas apriņķis, Nautrēnu pagasts, Žagatas?.

Jansons Klimets (Kliments?), Kazimira dēls, dzimis 1916. gadā, piederīgie: Jansons Kunigunde?, Liepājas apriņķis, Nikraces? Nigrandes? pagasts, Lībieši?.

Jansons, gājis bojā 1945. gada 9. martā, citu ziņu nav.

Alfrēds Kalniņš, Gusta dēls, dzimis 1908. gadā, sieva Emīlija Kalniņš, Pētera meita, Valmieras apriņķis, Katvaru pagasts, Bērzlece?.

Vladislavs Kašs, Staņislava dēls, dzimis 1912. gadā, sieva Mar..? Balodis, Abrenes apriņķis, Baltinavas pagasts, Eis?… ciems.

Arnolds Keris/Ķeris, Jāņa dēls, dzimis 1919. gadā, Liepājas apriņķis, Virgas? pagasts, Mauri?.

Ādolfs Kopštals, Jāņa dēls, dzimis 1911. gadā, sieva Jeļena? Kopštals, Broņislava meita, [Lietuva], Mažeiķu apriņķis, Židikovas pagasts, Silmincu ciems?.

Aleksejs Kozlovs, Ivana dēls, dzimis 1917. gadā, piederīgie – Jegors Kozlovs, Rēzeknes apriņķis, Galēnu? Pagasts, Nātras?

Ludvigs Kozlovskis, Mārtiņa dēls, citu datu nav.

Julians Kriviņš, Osipa dēls, dzimis 1915. gadā, māte Otīlija Kriviņš, Jēkaba meita, Daugavpils apriņķis, Izvaltas pagasts, Birševski?

Kliments Kupcāns, Vaneta? dēls, dzimis 1926.gadā, māte Sofija Kupcans, Kazimira meita, Rēzeknes apriņķis, Bērzgales pagasts, Punsānu? ciems.

Staņislavs Lazovskis, Jāņa dēls, dzimis 1913. gadā, tēvs Jānis Lazovskis, Staņislava dēls, Rēzeknes apriņķis, Viļānu pagasts, Bakaši.

Ernests Legzdiņš (Lekzdiņš?), Ernesta dēls, dzimis 1908. gadā, sieva Zelma Lekzdiņš?, Jāņa meita, Sloka, Krasta iela 27 – 3.

Arnolds Lideskalnis?, Pētera dēls, dzimis 1919. gadā, tēvs Pēteris Lideskalns, Madonas apriņķis, Jaungulbenes pagasts, Dreiņi?.

Broņislavs Ločmelis, Antona dēls, dzimis 1925. gadā, tēvs Antons Ločmelis, Jāņa dēls, Abrenes apriņķis, Baltinavas pagasts, Obeļevo.

Kārlis Lukins, Augusta dēls, dzimis 1916. gadā, tēvs Augusts Lūkins, Jura dēls, Valmieras apriņķis, Rozēnu? pagasts, Lazdiņi.

Vilis Miglaus, Pētera dēls, dzimis 1913. gadā, sieva Ksenija? Miglaus, Valmieras apriņķis, Ainažu? pagasts.

Arvīds Popovs, Aleksandra dēls, dzimis 1926. gadā, tēvs Aleksandrs Popovs, Jelgavas apriņķis, Auce, Jelgavas iela 37 – 1.

Pēteris Pugulis (Pučulis?), Pētera dēls, dzimis 1915.gadā, sieva Brona Pugulis?, Cēsu apriņķis, Taurenes pagasts, Rimalijas?.

Rūdolfs Ralle, Ernesta dēls, 1915. gadā, sieva Anna Ralle, Ines..? meita, Rīga, Vīlandes iela 12 – 17.

Haris Rapka, Ernesta dēls, citu datu nav.

Viktors Rezgariņš, Ludviga dēls, dzimis 1926. gadā, māte Paulīne Rezgariņš, Valkas apriņķis, Veclaicenes pagasts.

Pēteris Rozenbergs, Pētera dēls, dzimis 1925. gadā, tēvs Pēteris Rozenbergs, Cēsu apriņķis, Vecpiebalgas pagasts, Jaunkalniņi.

Antons Smeiže, Vikentija dēls, dzimis 1923. gadā, tēvs Vikentijs Smeiže, Josifa dēls, Daugavpils, Robežu iela 1.

Arvīds Sniķis, Žaņa dēls, dzimis 1912. gadā, sieva Sofija Sniķis, Jēkabpils apriņķis, Zalves pagasts.

Leonīds Skobovičs, Ivana (Jāņa?) dēls, dzimis 1926. gadā, piederīgie G..? Skobovičs, Rīga?, Sarkandaugava, Duntes iela 14/16 – 8.

Staņislavs Skuruls, Konstantina dēls, dzimis 1925. gadā, tēvs Konstantins Skuruls, Antona dēls, Varakļānu pagasts, Cekuļi.

Matvejs Sluckis/Sluckijs?, Vladislava dēls, dzimis 1913. gadā, tēvs Vladislavs Sluckijs, Daugavpils apriņķis, Viļānu pagasts, Prieži.

Žanis Stenders, Indriķa dēls, dzimis 1924. gadā, māte Līna Rozentas? Rozenšas?, Liepājas apriņķis, Nīgrandes? pagasts, Kru…iņi? (Jurdmuiža?).

Vladislavs Strazde/Strazds, Dementija dēls, dzimis 1923. gadā, sieva Emīlija Strazds, Jāņa? meita, Rēzeknes apriņķis, Viļānu pagasts, Rikovski?.

Antons Stučka/Stačka, Urzulas dēls, dzimis 1903. gadā, sieva Milda Stačka, Jēkaba meita, Madona, Sarkanās armijas iela 16/18.

Ernests Šimanis, Jāņa dēls, dzimis 1917. gadā, māte Luiza Šimanis, Jelgavas apriņķis, Auce, Amatnieku iela 6.

Staņislavs Šķesters, Pētera dēls, dzimis 1908. gadā, sieva Antonija? Škesters, Eduarda meita, Rēzeknes apriņķis, Makašēnu pagasts, Čakši.

Voldemārs Švarcs, Jēkaba dēls, dzimis 1918. gadā, sieva Emīlija Švarcs, Viktora meita, Rīgas apriņķis, Katlakalna? pagasts, Buliņi? Tulpes.

Pāvels Tabors, Alekseja dēls, dzimis 1926. gadā, tēvs Aleksejs Tabors, Aleksandra dēls, Abrenes apriņķis, Baltinavas pagasts.

Elmārs Timbra, Miķeļa (Mihaila?) dēls, sieva Marta Timbra, Jāņa meita, Liepājas apriņķis, Aizvīķu pagasts, Lejas Leize?.

Ivans Ulass, Igora dēls, dzimis 1912. gadā, sieva Melanija Ulass, Jelgavas apriņķis, Lielauces pagasts, Jaungeriņi? Jaunseriņi?.

Alberts Upisjurs?/Upesjuris?, Antona dēls, dzimis 1920. gadā, Jēkabpils apriņķis, Mazzalves? pagasts, Upesjuri.

Aleksandrs Urtāns, Matveja dēls, dzimis 1912. gadā, sieva Marija Urtāne, Rīga, Lielā Nometņu iela 21 -12.

Veizitis O. L., citu ziņu nav.

Vīķis K. J. (Ja.), citu ziņu nav.

Matvejs Začests, Anufrija dēls, dzimis 1926. gadā, piederīgie – Brigita? Začests, Abrenes apriņķis, Baltinavas pagasts, Kazukalns.

Fricis Zemsarājs, Kārļa dēls, dzimis 1916. gadā, māte Marija Zemsarājs, Teodora meita, Krasnojarskas novads, Ширицкий? р-н, ст. Шос, совхоз №1.

Jānis Žuriņš, Mārtiņa dēls, dzimis 1913. gadā, tēvs Mārtiņš Žuriņš, Pētera dēls, Rīgas apriņķis, Bīriņu? pagasts, Jausmas?.