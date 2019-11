'Delfi Aculiecinieks' izziņo rudens labākās reportāžas

Portāls "Delfi" izvērtējis laikā no augusta līdz oktobra beigām iesūtītās reportāžas un noteicis 10 labākās starp tām.

Laikā no augusta līdz oktobrim aicinājām lasītājus dalīties ar savām reportāžām par trim tēmām – konservu receptes, siltumnīcā izaudzētā raža un rudens ainavas. Izvērtējot aicinājumam – "Parādi savu lielisko konservu recepti 'Delfi Aculieciniekam'!" – sūtītos stāstus, jāsecina, ka visaktīvāk ar savu pieredzi dalījusies Sarmīte. Turklāt viņas iesūtītās receptes atzītas par interesantākajām. Viena no tām "Kabaču–aliču kompots ziemai" publicēta "Tasty.lv". Reportāžas izvērtēja "Delfi Aculiecinieks" un "Tasty.lv" redakcija.

Starp uzsaukumam "'Siltumnīcu kari': Padižojies ar brangāko tomātu, gurķi vai piparu" iesūtītajām reportāžām par uzvarētāju atzīts aculiecinieces Allas iesūtītā milzu gurķa foto. Reprotāžas izvērtēja "Delfi Aculiecinieks" un "Mans dārzs" redakcija.

Savukārt rudens ainavu konkursa – "Konkurss: Dalies ar skaistākajām rudens ainavām un saņem dāvanu karti!" – uzvarētāja ir Leonīda iesūtītais foto ar Gauju lapkritī. Reportāžas izvērtēja "Delfi Aculiecinieks" redakcija un foto redaktori.

Kā allaž liela daļa no iesūtītajiem video un foto tikuši veltīti, lai ziņotu par neikdienišķām situācijām uz ceļa, tostarp pārkāpumiem. Šoreiz apbalvots tiek viens no aktīvākajiem "Delfi" lasītājiem, kurš visai bieži ziņojis par auto novietošanas pārkāpumiem Rīgā – Dainis. Tāpat balvu saņem video "'Kāds dzimis laimes krekliņā' jeb kā auto pēdējā brīdī izsprūk no sadursmes" iesūtītājs Andis.

Arī starp dabas reportāžām izvēlēti divi uzvarētāji. Pateicoties Modras sūtītajiem foto un stāstam, portāla "Delfi" lasītāji varēja uzzināt, vai piemājas mežā, izmetot sēņu atliekas, iespējams ieaudzēt meža sēnes. Foto: Apšubekas no 'personīgā sēņu dārza' Varakļānos – vai audzēt ir iespējams? Savukārt Normunds dalījās ar Garciema pludmalē izskalota Ķīnas cimdiņkrabja fotogrāfiju ("Foto: Garciema pludmalē izskalots Ķīnas cimdiņkrabis; dabā tos dzīvus palaist nevajag"), tādējādi ļaujot lasītājiem uzzināt vairāk par šo Latvijā invazīvo sugu.

Suminātas tiek arī divas reportāžas, kas sniegušas ieskatu procesos. Tā, piemēram, Jānis atgādināja, ka ne tikai šogad, bet arī pirms sešiem gadiem pilnībā tika evakuēta Stradiņa slimnīca. "Foto: Kā pirms sešiem gadiem evakuēja Stradiņa slimnīcu". Savukārt Kārlis informēja, ka no 5. tramvaja depo uz slēgtām 4. tramvaja depo tika pārvests "Rīgas satiksmes" muzejam pirkts tramvajs. Pēc tam, kad tas 12 gadus atradās zem klajas debess. "Pēc 12 gadiem zem klajas debess uz telpām pārved RS muzejam pirkto tramvaju".

Starp vērtīgākajām reportāžām ierindots Jekaterinas stāsts par "Wizzair" atceltu reisu uz Londonu, un atteikumu izmaksāt kompensāciju pasažieriem. Jekaterinas pieredze ļāva tuvāk "iepazīties" ar kompensācijas atteikuma iemeslu – reiss nav noticis "ākārtēju apstākļu" dēļ – "'Wizz Air' atceļ reisu uz Londonu un pasažierei atsaka kompensāciju".