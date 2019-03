'Delfi' lasītāja pludmalē iemūžina roni; dabas sargi brīdina – tā rīkoties nedrīkst

Aizvadītajā nedēļas nogalē "Delfi" lasītāja Vakarbuļļu pludmalē iemūžinājusi roņu mazuli. Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) norāda – tik tuvu dzīvniekam aculieciniecei nevajadzēja iet.

Sastopot ronēnu, aculieciniece nosprieda, ka ronēns jau "apgūst Vakarbuļļu pludmali". Dzīvnieks, kā apraksta aculieciniece, bija "maziņš, bet ļoti dusmīgi šņācošs".

DAP pārstāve Maija Rēna vērtē, ka tik tuvu dzīvniekam, kā to darīja foto autore, klāt iet nevajadzēja. "Turklāt tas, ka ronēns rūca, šņāca, acīmredzami liecina, ka viņš bija traucēts," secina Rēna. "Vēlreiz atgādinām – roņus traucēt nevajag!"

Dabas aizsardzības pārvaldē informē, ka brīvdienās Rīgas Zoodārzā nogādāti divi novārguši un cietuši roņu mazuļi. Viens no tiem atrasts Vakarbuļļos, kur viesojās arī "Delfi" aculieciniece, savukārt otrs – Daugavgrīvas pusē.

Dabas aizsardzības pārvaldē aculiecinieki aizvien vairāk ziņo par cilvēku nepieskatītiem suņiem pie jūras, kur tie mēģina kaitēt roņu mazuļiem. Suņi uz ronēniem rej un pat savaino.

Dabas speciālisti aicina brīvdienās, baudot pastaigas pludmalē, suņus nelaist brīvsolī, bet turēt pie pavadas. Šādi būs pasargāti gan no jūras izlīdušie un novārgušie ronēni, kas grib sasildīties, kā arī mājdzīvnieki un to saimnieki. Roņu pētnieks Valdis Pilāts atgādina, ka ronēns var būt slims ar kādu infekcijas slimību, ar kuru var inficēties arī kodējs un kura var būt bīstama suņa saimniekam.

Arī cilvēkiem no roņu mazuļiem jāturas pa gabalu. Dzīvnieku nedrīkst bakstīt un kaitināt. Kategoriski aizliegts tos dzīt atpakaļ jūrā, jo, visticamāk, tie no ūdens izlīduši, lai sasildītos un uzkrātu spēkus. Dzīvnieks pats izvērtē, kad nepieciešams atgriezties ūdenī, akcentē dabas sargi.

Ja ronēni ir apaļīgi un veselīgi, tie jāatstāj mierā, jāturas no tiem pa gabalu. Tiem tuvoties pieļaujams tikai gadījumos, kad ronēni izskatās novārguši vai ievainoti. Šādos gadījumos jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei pa tālruni 29198590.

Līdz piektdienai, 15. martam, Rīgas Zoodārzā nogādāti jau pieci novārguši, kā arī ievainoti ronēni. Viens pogainais ronēns atceļojis no Igaunijas, savukārt četri pelēkie roņu mazuļi Zoodārzā nogādāti no Latvijas piekrastes pludmalēm. Divi no tiem atvesti no Vidzemes puses – Saulkrastiem un Laučiem, viens – ar suņa koduma pazīmēm – no Jūrmalas, Kauguriem. Pēdējo Zoodārzā nogādāto roņu mazuli ceturtdien, 14. martā, pamanīja kāds aculiecinieks. Ronēns bija novārdzis un ievainots.

Kauguros atrasto ronēnu glābt neizdevās. Ronēns Zoodārzā nonāca ar suņa kodumu atstātām, pūžņot sākušām brūcēm galvā. Ievainojumi bija dziļi un dzīvībai bīstami, tāpēc speciālisti pieņēma lēmumu pārtraukt dzīvnieka mokas un to iemidzināja, informē DAP.

Ik gadu Pārvalde, saņemot iedzīvotāju zvanus un izvērtējot katru konkrēto gadījumu, Rīgas Zoodārzā nogādā līdz desmit novārgušiem, ievainotiem ronēniem. Lielu daļu no tiem Zoodārza speciālistiem izdodas glābt, un tie nonāk citos zoodārzos.