Foto: 'Kārtīga pļaka' – nepatīkams ceļotāju atklājums Vidzemē

Portāla "Delfi" lasītājs Aivars ziņo par gaužām ērcinošu pārsteigumu, dodoties ceļojumā pa Vidzemi, kur Valmiera-Smiltene šosejas malā mežiņā, plānojot īsu atelpas brīdi, kopā ar sievu atklāja mazu "izgāztuvi".

"Izrādās, ka mums sava valsts, sava teritorija ir nepieciešama dažādām vajadzībām. Kāds priecājas par savu dzimteni, tās krāšņumu, arī par to, ko sniedz daba. Cits mīl līdzcilvēkus, priecājas par saviem un līdzinieku sasniegumiem, tur godā labi padarītu darbu, ik dienu savu artavu liek klāt mūsu lielajam kopdarbam – valstij. Tomēr ir ļaudis, kam šī zeme ir tikai teritorija, kur no...ies.

Jo lielāks bija mans pārsteigums, ka pie šādas atziņas nonācu, ceļojot pa vienu no Latvijas latviskākajām daļām, proti, Valmieras- Smiltenes šosejas 17. kilometrā, mežmalā, netālu no Lisas upes tilta. Vien 30 metrus iebraucot mežiņā, ceļotāju atelpas brīdis izvērsās par nepatīkamu pārsteigumu, kas robežojās ar riebumu par redzēto – pārtikas produktu, celtniecības materiālu un PET pudeļu "simbioze" mums sniedza šīs izjūtas. Arī dzīvesbiedrei līdz ar mani pār lūpām vēlās tikai viens jautājums: "Nu kā tā var?" Izrādās, ka var mierīgi, bez sirdsapziņas pārmetumiem. Kārtīga "pļaka" vairāku kvadrātmetru platībā "izdaiļoja" šī ceļojuma vienu no mirkļiem.

Mums kā ikgadējiem Latvijas apceļotājiem, kuriem vienmēr ir paticis un joprojām patīk priecāties par mūsu valsti. Par to, kā tā kļūst spēcīgāka, skaistāka, jo ir ar ko salīdzināt – esam ceļojoši agrāk un to cenšamies darīt arī šobrīd. Mēs atceramies Latviju, kāda tā bija pirms 30 un pirms 50 gadiem, un mēs redzam, kāda tā ir šodien. Priecājamies arī par to, ka sakārtoto un aplūkojamo vietu paliek aizvien vairāk un vairāk.

Un tomēr, kad ieraugām ceļmalās pudeles, atstātos atkritumu maisus (gan kāds savāks), piegružotos mežus (pēc ogotājiem, sēņotājiem), tad rodas šaubas par mums kā sabiedrību.

Vai patiesi nebūsim spējīgi reiz saprast to, ka ne jau valdība un parlaments ir vainīgs pie mūsu ligām. Es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas veido vidi, kurā atrasties un kurā dzīvot. Ne Levits, ne Kaimiņš, ne Gobzems būs tie, kuri teiks, kad bikses nolaist, izkārtoties un tās atkal uzvilkt! Kam jānotiek, lai reiz to saprastu? Kam?"

Portāls "Delfi" vaicāja Valsts Vides dienestā, kā būtu jārīkojas, pamanot piesārņojumu dabā. Dienestā aicina iedzīvotājus izmantot mobilo lietotni "Vides SOS": nofotografēt vietu, kur ieraudzīti atkritumi, pievienot īsus komentārus un uzreiz no notikuma vietas nosūtīt VVD.

"Šajā ziņojumā tiek fiksētas vietas koordinātes, kuras ļaus īpašniekam – piemēram, pašvaldībai, A/S "Latvijas Valsts meži", SIA "Rīgas meži" atrast notikuma vietu un to sakopt," skaidro VVD pārstāve Maruta Bukleviča.

Savukārt, ja atklātais pārkāpums nav ļoti liels un iedzīvotājam ir laiks un iespējas, vides draugi arī paši var sakopt piegružoto vietu un par to informēt VVD, izmantojot mobilās lietotnes funkciju "Sakop pats!". "Šis ir labs veids, kā motivēt savus līdzcilvēkus rūpēties par vidi," teic VVD pārstāve.

Tie iedzīvotāji, kuri neizmanto mobilās lietotnes, aicināti ziņot par pārkāpumu, zvanot pa VVD diennakts tālruni 26338800.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti iepirkumiem "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!

Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni - 67784066!