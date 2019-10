Viesojoties Līgatnes dabas takās, "Delfi" lasītājas Jolantas ģimenei par pārsteigumu stāvlaukumā, pošoties mājupceļam, viņiem klāt pienāca visnotaļ draudzīga lapsa. Dabas taku pārstāvji norāda, ka lapsēns pieradis saņemt pārtiku no cilvēka un turpmākā viņa dzīvība un nākotne atkarīga no ļaužu labvēlības.

"Pēc vairāku stundu staigāšanas un cenšanās vismaz no attāluma ieraudzīt meža dzīvniekus, mūs gaidīja pārsteigums – pie auto Līgatnes dabas taku stāvlaukumā piecgadīgā meitiņa mums pēkšņi teica: "Paskat, cik skaista lapsiņa ar baltu astes galiņu!"," pieredzēto dabas takās apraksta Jolanta. Pie sevis viņa gan vispirms pasmīnējusi, ka meita, visticamāk, sajaukusi lapsu ar kādu rudu kaķi. "Skaista, jauna un pārlieku droša!" viņa raksturo lapsu.

Līgatnes dabas taku vadītāja Inta Lange teic, ka lapsēns Līgatnes dabas taku stāvlaukumā sāka ieklīst vasarā, kad ceļotāji mēdza nakšņot pārvietojamajos tūristu auto.

"Sākotnēji lapsēns pārtika no tūristu nevērīgi nomestajiem pārtikas produktiem vai kāda iedota našķa, bet ar laiku jaunajam meža zvēram izveidojās spēcīga asociācija – cilvēks, tas nozīmē ēdiens," par lapsēnu stāsta Lange. Lapsa stāvlaukumā sāka nākt regulāri, lai prasītu pārtiku. Takās izvietotie uzraksti un aicinājumi vērā netiek ņemti – cilvēki joprojām turpina barot lapsu.

Viens no risinājumiem būtu slēgti atkritumu konteineri vai noņemtas atkritumu urnas. To pamazām uzsākusi Dabas aizsardzības pārvalde. Turēt lapsu voljerā Līgatnes dabas takas neplāno. Viena no iespējām ir dzīvnieku noķert un nogādāt prom no apdzīvotām vietām – neskartā savvaļā. Pastāv gan risks, ka dzīvnieks meklēs tuvējās mājas, lai ēdienu prasītu cilvēkam.

Lapsa cilvēkam nav bīstama – akcentē dabas taku pārstāve. Latvijā dzīvnieki ir brīvi no trakumsērgas, turklāt ar citām specifiskām lapsu slimībām cilvēks inficēties nevar.

Dzīvnieks nav agresīvs, neskrien virsū un nekož, ja vien cilvēks pats tam "nebāž pirkstus mutē". Lange min, ka daudzi cilvēki tāpat baidās no savvaļas dzīvnieka, kas dīvaini uzvedas.

Lapsa arī var nodarboties ar zagšanu.

Lange gan atzīmē, ka tālākā lapsas dzīvība ir uz cilvēka sirdsapziņas: "Diemžēl apmeklētāji par to vispār neaizdomājas – uz dažām stundām atbrauc, papriecājas un dodas prom. Katrs, kas ir pielabinājies lapsai vai viņu cienājis, ir atbildīgs par viņas dzīvību un nākotni."

