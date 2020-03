Pavasarī arvien vairāk pludmalēs varam manīt ronēnus, kas laiski gozējas smiltīs. Vienu ronēnu Mellužu pludmalē bija arī pamanījis un iemūžinājis "Delfi" aculiecinieks Dainis.

"Piektdien pastaigas laikā Mellužu pludmalē krastā pasildīties bija izpeldējis mazs ronēns, pievēršot garāmgājēju uzmanību!" raksta Dainis.

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) atgādina, ka lielākoties liedagā redzamajiem ronēniem glābšana nav nepieciešama, vislabākā palīdzība ir likt tos mierā un netuvoties. Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka aizvadītajā nedēļas nogalē DAP saņēma vairākus zvanus par piekrastē sastaptajiem roņu mazuļiem, pārsvarā no Rīgas līča Kurzemes piekrastes. Iedzīvotājiem pludmalē atrastos ronēnus pašiem nav ļauts glābt, jo tā tiek apdraudēta gan ronēna, gan glābēja veselība. Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā citādi aiztikt.

Daiņa iemūžinātais ronis Mellužu pludmalē:

