Foto: Skaistais un gleznainais Engures ezera dabas parks

Ik pa laikam "Delfi Aculiecinieks" reportāžu autori dalās ar fantastiskām reportāžām, kurās redzama Latvijas daba, un arī aculiecinieks Jānis Maļeckis iesūtījis skaistas bildes, kas tapušas Engures ezera dabas parkā.

"Skaistā meža taka, savvaļas zirgi, skatu tornis un gulbji Engures ezerā svētdienas pēcpusdienā priecēja apmeklētājus un tos, kuri šo silto, saulaino novembra dienu nolēma pavadīt ārpus pilsētas brīvā dabā," raksta reportāžas autors Jānis Maļeckis, kurš iemūžinājis skaisto dabu pie Engures ezera.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Dabas parks "Engures ezers" izveidots 1998. gadā, un tajā ietilpst ne tikai Engures ezers un zemes ap to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei, kā arī meži starp piekrasti un ezeru. Šeit atrodams viens no putniem bagātākajiem liegumiem.

Engures ezera dabas parkā konstatēti 23 biotopi, 44 Eiropā apdraudētas putnu sugas, piecas zivju sugas, trīs augu sugas, kas iekļautas Eiropas Savienības direktīvu pielikumos. Šeit aug 40 Latvijā retas un Sarkanajā grāmatā ierakstītas augu sugas. Dabas parkā ir ierīkoti dzīvnieku aploki vairāk nekā 100 hektāru platībā. Krievragā, Ķūļciema pagastā, ganās gan Latvijas brūnās, gan Hailandes, Šarolē un Herefordas šķirnes, kā arī šīs šķirnes krustojot, iegūti liellopi. Pie Latvijas Universitātes ornitoloģisko pētījumu centra Engures pagastā ganās arī Polijas Koniku šķirnes zirgi.

Vairāk nekā 40 gadus Engures ezera krastā atrodas Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas lauku bāze. Ornitologi nodarbojas ar Engures ezerā ligzdojošo putnu izpēti un gredzenošanu. Engures ezers ir viena no vietām, kur Latvijas ornitoloģijas biedrība rīko Putnu vērošanas dienas. Lai ezerā mītošie putni un skaistā ainava būtu labāk apskatāmi dabas parka apmeklētājiem, pie Engures ezera un jūras krastā uzcelti vairāki putnu novērošanas torņi. Vairāk lasiet šeit.

Sūtiet savas reportāžas un par mēneša labāko reportāžu saņemiet balvu – dāvanu karti no "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām e-pastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!