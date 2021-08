Foto: Zemessardze Jelgavā svin 30. gadadienu

Sestdien, 21. augustā, Jelgavā notika Zemessardzes 30. gadadienas svinības, kas pārsteidza ne tikai ar iespaidīgu militārās tehnikas, ieroču un ekipējuma izstādi, bet arī patriotisku koncertuzvedumu "Mūsu zeme. Mūsu tauta". Pasākuma apmeklētāja Daina padalījās ar foto reportāžu arī "Delfi Aculieciniekam".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā iepriekš portālu "Delfi" informēja Latvijas Republikas Zemessardzes štāba pārstāvji, šī bija vērienīgākā Zemessardzei veltītā parāde kopš Zemessardzes dibināšanas.

Parādē piedalījās aptuveni 1000 karavīru un zemessargu no visām četrām Zemessardzes brigādēm – 1. Rīgas brigādes, 2. Vidzemes brigādes, 3. Latgales brigādes un 4. Kurzemes brigādes, kā arī karavīri un zemessargi no Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 3. kājnieku bataljona un Militārās policijas. Atbalstu sniedza Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona un Nodrošinājuma pavēlniecības karavīri. Kaimiņvalstis pārstāvēja viesi no Lietuvas brīvprātīgās militārās organizācijas KASP ("Krašto apsaugos savanorių pajėgos") un Igaunijas Zemessardzes jeb brīvprātīgās Aizsardzības līgas "Kaitseliit".

Parādē piedalījās arī aptuveni 100 militārās tehnikas vienības, kas tiek izmantotas Zemessardzes vienībās dažādu uzdevumu veikšanai. Parādi komandēja Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Egils Leščinskis. Plašāk par pasākumu var lasīt šeit, kā arī te.

Sūtiet savas reportāžas un par mēneša labāko reportāžu saņemiet balvu – dāvanu karti no "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām e-pastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!