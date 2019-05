Ludzāniete Laine iegūst pirmo vietu modeļu konkursā Turcijā

Laikā no 6. līdz 17. maijam Turcijas kūrortpilsētā Bodrum notikušajā pretistižajā skaistumkonkursā "Miss 7 Continents" (Septiņu kontinentu skaistule) uzvaras laurus plūca meitene no Ludzas – Laine Mežale, viņa par to pastāstīja portālam "Delfi".

Laine stāsta, ka viņai ir tikai 19 gadi, taču, neskatoties uz to, tomēr izdevās izcīnīt pirmo vietu Skaistumkopšanas un modes organizācijas (World League Beauty Fashion) Pasaules līgas rīkotajā konkursā Turcijā.

