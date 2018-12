Marina Kazanceva: Par gara atdzīvināšanu Rīgas cirkā un Kaucmindē

Aizejošā gada būtiskāko notikumu apkopojuma gaisotnē radās doma padalīties ar sajūtu par kādas tendences aizsākumu aizejošajā gadā. Publiskota vēlme/apņemšanās saglabāt vai atjaunot kāda Latvijai nozīmīga, bet zuduša veidojuma agrāko slavu un garu. Ja kino "Splendid Palace" šī gara atjaunošana šķiet notiek visai pārdomāti un saudzīgi, balstoties uz konkrētās vietas tradīcījām un auru, pielāgojot to mūsdienām, tad pāris citos gadījumos pieteiktā gara atdzīvināšana šķiet visai strīdīga.

Skaļākais gadījums, protams, ar Rīgas cirku. Agresīvā kampaņa pret dzīvnieku izmantošanu cirkā, kas saistījās pat ar sabiedrībā cienījamu cilvēku pavisam necienīgu savstarpēju zākāšanos publiskajā telpā un noslēdzās ar gadsimtu senās cirka sistēmas apbrīnojami ātru nojaukšanu līdz pamatiem raisīja vairāk jautājumu un aizdomu, nekā ticību jaunā cirka veidotāju paustās apņemšanās patiesumam.

Mani nepārliecina runas par par vēstures liecību un ēkas vēsturiskās auras saglabāšanu pēc tam, kad no Rīgas cirka tik agresīvā veidā padzīti iepriekšējie iemītnieki, turklāt ir ziņas par atteikšanos no vēsturiskās cirka emblēmas, kas rotājusi ēkas fasādi, kā arī par atteikšanos no arēnas apļveida formas.

Man nav nekas pret laikmetīgo cirku un piekrītu, ka tam mūsdienīgā sabiedrībā ir jābūt. Nav saprotams, kāpēc tas bija jāveido uz vecā cirka rēķina? Tas vispār šķiet pretdabiski. Laimetīgais cirks, manuprāt, ir pavisam cits cirka novirziens. Kāpēc tie būtu "jāuzpotē" viens uz otra? Tāpēc pieteiktais virziens veidot laikmetīgo cirku vecajā ēkā, saglabājot tā vēsturi, šķiet liekulīgs, jo šķiet neatbilstoši laikmetīgā cirka būtībai. Tas būtu tāpat, kā apgalvot, ka kino ir teātra pēctecis, kaut tas būtībā ir pavisams cits mākslas virziens.

Pretējs virziens iezīmējas šajā gadā no vairākām pusēm izskanējušai vēlmei atdzīvināt leģendārās Kaucmindes mājturības skolas tradīcijas.

Šajā gadījumā šīs vēlmes pieteicēji paziņoja, ka nevēlas to darīt autentiskajā vidē, proti, pašā Kaucmindes muižā, kā arī pat ne tur, kur darbojies Kaucmindes vārdā nosauktais institūts un seminārs.

Tā šķiet atkal otra galējība. Lai saglabātos konkrētās institūcijas gars, aura un tradīcijas, manuprāt, tomēr ir jābūt vismaz kaut kādai sasaistei. Ja ne cilvēki, kas piedalījušies konkrētās skolas darbībā, tad vismaz vieta.

Saprotams, ka Kaucmindes muižas ēkas pašreizējais stāvoklis, kas ir rezultāts neveiksmīgai privatizācijai un atbildīgo institūciju bezpalīdzībai, nav atbilstošs šādas idejas realizācijas vismaz tuvāko gadu laiku. Cilvēciskā pārmantojamība iespējama visai nosacīta.

Nezinu, vai daudz pašreiz Latvijā ir Kaucmindes skolas tiešās audzēknes, kas turpina skolas tradīcijas. Šādā situācijā grūti iedomāties, kā var patiesi atjaunot Kaucmindes tradīcijas pavisam citā vietā un ar cilvēkiem, kam ar šo mācību iestādi nav tiešas saiknes. Tas, protams, nenozīmē, ka šāda tipa skolu nevarētu, nevajadzētu atjaunot, tomēr piesaistīt to Kaucmindes vārdam man nešķiet īsti korekti. Turklāt Kaucminde savā laikā nebija vienīgā mājturības skola Latvijā. Iespējams, slavenākā. Tāpēc tās vārda izmantošana šodien bez piesaistes konkrētai vietai būtu visai nekorekta.

Ceru, ka idejas realizētāji to tomēr ņems vērā. Galu galā ne jau nosaukums veido vietas slavu, bet tieši otrādi, vietas nosaukums kļūst slavens, pateicoties cilvēku darbiem. Pat dzīvošana uz savas slavas lauriem vienmēr tikusi uzskatīta par nosodāmu, bet citu slavas izmantošana nu nepavisam nav tas, ar ko būtu jāsāk jaunas idejas realizācija. Tas būtu vēlējums mums visiem jaunajā gadā.