Pasažieri neapmierināti ar 'airBaltic' lidojuma Rīga-Brisele tehniskajām ķibelēm

Ceturtdien, 2. maijā, lidsabiedrības "airBaltic" reiss BT603 no Rīgas uz Briseli galamērķi sasniedza ar pamatīgu kavēšanos, jo lidmašīnai tika konstatēta tehniska ķibele.

Lidmašīnas izlidošanas laiks bija pulksten 16.40, bet lidmašīna ceļā devās ar nelielu kavēšanos. "Pie Liepājas pilots paziņoja par tehnisku problēmu un atgriešanos Rīgā," stāsta aculiecinieks.

Pēc atgriešanās Rīgā lidmašīna tika nomainīta pret citu, taču pēc nepilnas stundas pilots paziņoja, ka arī šai lidmašīnai ir tehniska problēma. "Pulksten 19.25 sēžam lidmašīnā, kur smako pēc degvielas," neapmierināts ir notikuma aculiecinieks.

Aviokompānijas "airBaltic" pārstāve Alise Briede apliecina, ka 2. maija lidojums BT603 no Rīgas uz Briseli tehnisku iemeslu dēļ galamērķi sasniedza ar kavēšanos.

Viņa skaidro, ka. izlidojot no Rīgas, tika konstatēta indikācijas kļūme vienam no četriem gaisa parametru devējiem. "Lai arī šādos apstākļos būtu ļauts lidojumu turpināt, laika dēļ, kas nepieciešams problēmas novēršanai, būtu bijis nepieciešams atcelt reisu," skaidro Briede. Lai no tā izvairītos, tika pieņemts lēmums reisu aizpildīt ar rezerves lidmašīnu.

"Pēc rezerves lidmašīnas dzinēju ieslēgšanas, apkalpe pamanīja kļūdu lidmašīnas vadības sistēmas parametros. Lai to novērstu, gaisa kuģis atgriezās stāvvietā. Pēc sekmīga testa izpildes, lidmašīna turpināja plānoto reisu," skaidro Briede.

Viņa piebilst, ka pirmā lidmašīna jau ir atsākusi veikt komerciālos reisus.

"airBaltic" atvainojas pasažieriem par sagādātajām neērtībām.

