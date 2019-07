Puisis no Latvijas gūst panākumus pasaules izpildītājmākslinieku čempionātā Losandželosā

16 gadus jaunais Pēteris Paulicāns no Rīgas guvis panākumus Pasaules izpildītājmākslas čempionātā ASV (The World Championship of Performing Arts), Losandželosā, kas noritēja no 12. līdz 21. jūlijam, viņš informēja portālu "Delfi".

"Pārstāvēju Latviju četrās kategorijās – instrumentālā klasika, instrumentālais brīvais skaņdarbs, instrumentālais pašsacerējums un foto modeļa kategorijās," klāsta Pēteris, kurš mājās devās ar divām sudraba medaļām – instrumentālajā klasikā un instrumentālajā brīvajā skaņdarbā.

Savukārt zelta medaļu, gūstot pasaules čempiona titulu (absolūtais uzvarētājs), Pēteris saņēma instrumentālajā kategorijā. Tāpat zelta medaļu – pasaules čempiona titulu (absolūtais uzvarētājs) viņš ieguva foto modeļa kategorijā.

Puisis pauž, ka čempionātā piedalījās aptuveni 2500 dalībnieku no vairāk nekā 73 pasaules valstīm. "Iespēju piedalīties šajā čempionātā man deva uzvara Mihaila Kazinika dienu ietvaros rīkotais konkurss "Uzlecošās zvaigznes"," atklāj jaunietis.

"Youtube" video var skatīt skaņdarbu, kas nesa Latvijai zeltu un pasaules čempiona titulu.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti iepirkumiem "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!

Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni - 67784066!