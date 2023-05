'Rīgas melnais balzams' pieejams Maskavas veikalā; uzņēmums nekomentē

""Rīgas melnais balzams" ir nopērkams Maskavā, veikalu tīklā "Ašan", šādu kodolīgu e-pasta vēstuli portāls "Delfi" saņēma no lasītāja Vitālija Katina. Iesūtītās fotogrāfijas liecina, ka plauktos izlikti trīs veidu balzami - klasiskais un ar upeņu, un ķiršu garšu. Dzēriena ražotājs AS "Amber Latvijas balzams" ("Latvijas balzams") no jebkādiem komentāriem atsakās. Savukārt Latvijas Alkohola nozares asociācijas (LANA) biedru vidū izskanējis arī viedoklis, ka ar alkohola tirgošanu kaimiņzemē Latvija atņemot Krievijai naudu.

Portāla "Delfi" lasītājs Katins stāsta, ka fotoattēlus ar "Rīgas melno balzamu" Krievijas veikalu plauktos viņam iesūtījis kursabiedrs, kurš dzīvo Maskavā. Vīrietis novērojis, ka galvaspilsētas veikalos brīvi nopērkamas arī citas Latvijā ražotās preces.

Tostarp joprojām var iegādāties alu "Lāčplēsis", kā arī "Lauma" sieviešu apakšveļu, apgalvo lasītājs.