'Skumji līdz asarām' – lasītāju šokē strādnieku apgraizītais koks Kuldīgas pusē

Zem elektrolīnijām koki un krūmi nevar augt, tādēļ elektroapgādes uzņēmumu darbinieki tos nogriež. Tā tas noticis arī Kuldīgas pusē, un redzētais ir šokējis "Delfi" aculiecinieku Aldi.

Kā raksta Aldis, šis skats redzams ceļa P112 labajā pusē, braucot no Kuldīgas uz Aizputi.

""Godīgi" izpildīts darba uzdevums. Skumji līdz asarām," raksta Aldis. "Kāds varbūt teiks: "Sakiet, ko es esmu pārkāpis?""

Viņš arī iemūžinājis fotogrāfijās apcirpto koku:



"Lai klientiem nodrošinātu nepārtrauktu elektroapgādi, elektrolīnijas trasei jābūt pilnībā attīrītai no kokiem un krūmiem, savukārt ārpus elektrolīniju trasēm – aizsargjoslās, jāveic apdraudošo koku un to zaru nozāģēšana. Zemes īpašniekam, kura īpašumu šķērso gaisvadu elektrolīnija, ir jārūpējas, lai zem tās neaugtu koki un krūmi, kā arī regulāri jākopj ārpus elektrolīnijas trases augošo koku vainagi, lai tie neapdraudētu elektrolīnijas drošību. Ja zemes īpašnieks savā īpašumā esošos kokus nekopj, elektrolīnijas trases tīrīšanu, elektrolīniju apdraudošo koku un to zaru apzāģēšanu periodiski visā Latvijā veic AS "Sadales tīkls" vai sadarbības partneri, ar kuriem noslēgts līgums. To nosaka Aizsargjoslu likums, tādēļ gar visiem elektroapgādes infrastruktūras objektiem ir noteiktas aizsargjoslas - platības, kuru uzdevums ir aizsargāt objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no jebkāda veida ietekmes," komentē AS "Sadales tīkls".

Uzņēmums norāda, ka attēlā redzama vidējā sprieguma 20 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija un šīs elektrolīnijas trases un aizsargjoslas platums ir 6,5 metri uz katru pusi no elektrolīnijas.

"Koks, kas redzams attēlā, aug elektrolīnijas aizsargjoslā un, lai koku zari klientiem neradītu elektroapgādes traucējumus, darbu ietvaros tika veikta zaru apzāģēšana ar vertikālo zāģi. Vidējā sprieguma elektrolīnijas nodrošina elektroapgādi vairākiem simtiem klientu, tādēļ koku zaru pieskaršanās elektrolīnijas vadiem var izraisīt elektroapgādes traucējumus plašam klientu lokam - iedzīvotājiem, pašvaldībām, slimnīcām, skolām, bērnudārziem, uzņēmumiem u.c. objektiem," komentē uzņēmumā.

"Veicot koka zaru apzāģēšanu, zemes īpašnieks izrādīja vēlēšanos koku nozāģēt pilnībā, lai tas turpmāk netraucētu zemes īpašniekam veikt lauksaimniecības darbus uz savas zemes. Tādēļ koku zari tika šobrīd apzāģēti tā, lai brīdī, kad tiks veikta paša koka nozāģēšana, tas krītot neaizķertu elektrolīnijas vadus un AS "Sadales tīkls" nebūtu jāorganizē papildu elektrolīnijas atslēgums un elektroapgādes pārtraukums klientiem. Koks tiks pilnībā nozāģēts šīs nedēļas laikā un pēc darbu pabeigšana tiks sakārtota veikto darbu vieta un savākti nozāģētie zari," norāda uzņēmums.

"Sadales tīkls" skaidro, ka pārpratums radies, jo aculiecinieks ir piefiksējis koka vizuālo izskatu brīdī, kad darbi vēl nav pabeigti.

