Tehnisku iemeslu dēļ aizkavējas 'airBaltic' reiss no Maskavas uz Rīgu

Tomēr ne Gaļinai, ne arī citiem neziņā gaidošajiem pasažieriem ar "airBaltic" pārstāvjiem ne Šeremetjevas lidostā, ne Rīgā sazināties neizdevās. Arī lidostas darbinieku mēģinājumi sazināties ar lidsabiedrības pārstāvi bija neveiksmīgi. "Aviokompānija nesniedza nekādus skaidrojumus, nekādus kuponus ēdienam. Pasažieri vienkārši palika neziņā gaidot, turklāt dažiem no Rīgas bija plānoti tālāki reisi," par notikušo stāsta lasītājs.

"Flightradar" dati liecināja, ka lidaparāts, kurš veica reisu no Maskavas uz Rīgu un atpakaļ, aizkavējās jau reisā no Rīgas uz Vīni un atpakaļ: "Iznāk, ka aviokompānija, jau zinot, ka būs kavēšanās, neko neuzsāka, lai to novērstu. Atstāja cilvēkus gaidām, nesniedzot paskaidrojumus, bez ēdiena, bez dzērieniem un ar lidsabiedrības pārstāvi, kurš slēpjas."

Arī nokļūstot uz lidaparāta borta, pasažieri nesaņēma atvainošanos par riesa kavēšanos, ja neskaita īsu teikumu, ko kuģa kapteinis pauda īsi pirms nosēšanās. "Ļoti sarūgtina šāda mūsu nacionālās aviokompānijas attieksme. Gaļina nokļuva mājās tikai pulksten 4.30 no rīta, ļoti "patīkami", sarūgtinājumu neslēpj Maksims.

Uzņēmumā "airBaltic" portālam "Delfi" apstiprināja, ka 6. augusta reiss BT423 no Maskavas uz Rīgu aizkavējās tehnisku iemeslu dēļ, lai pasažierus pēc iespējas ātrāk nogādātu plānotajā galamērķī, lidsabiedrība veikusi lidojumu ar pirmo pieejamo rezerves lidmašīnu.

Lidsabiedrībā gan noliedz, ka pasažieri netiktu informēti par lidojuma kavēšanos, jo šādu informāciju varēja gūt gan no ekrāniem lidostā, gan arī "airBaltic" un lidostas pārstāvji centušies apzināt visus pasažierus gan pie izlidošanas vārtiem, gan reģistrācijas galdiem – pa tālruni un skaļruņiem. Turklāt rezerves lidmašīnas sagatavošanas laikā pie iekāpšanas vārtiem un "airBaltic" informācijas birojā, pie reģistrācijas galdiem tika nodrošināti maltīšu kuponi, portālam "Delfi" norāda lidsabiedrībā.

"Šajā gadījumā arī pasažierei [Gaļinai] informācija par lidojuma izmaiņām tika nosūtīta uz rezervācijā norādīto mobilo tālruņa numuru.

"airBaltic" aicina pasažierus rezervācijā norādīt savu telefona numuru, kas sniegs iespēju lidsabiedrībai laikus informēt klientus par lidojuma izmaiņām. Atvainojamies pasažieriem par sagādātajām neērtībām," pauž "airBaltic" pārstāve Alise Briede.

Gadījumos, ja rezervāciju lidojumam veikusi ceļojuma aģentūra, klientiem jāpārliecinās, ka aģentūra rezervācijā norādījusi pasažiera tālruņa numuru.