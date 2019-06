Aculiecinieks Saulkrastos pagājušajā nedēļā iemūžinājis pupuķa dziesmas, viņš dalās ar portālu "Delfi".

"Šorīt Saulkrastus modināja pupuķa dziesma. Pu, pu, pu," ceturtdien rakstīja aculiecinieks.

Latvijas Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko apstiprina, ka video gan redzams, gan dzirdams pupuķis.

Latvijas Ornitoloģijas biedrībā informē, ka pupuķis ir mazāks par kovārni. Apspalvojuma pamatkrāsa pupuķim ir gaiši rūsganbrūna. Spārni un aste melni ar baltām šķērssvītrām. Raksturīga pupuķa pazīme ir cekuls. To veido rūsganas spalvas ar melniem galiem. Lai gan bieži pupuķis tiek attēlots ar izplestu cekulu, parasti cekuls ir sakļauts. Putns to izpleš galvenokārt tad, kad ir satraucies.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājaslapā pausts, ka dzied tikai pupuķu tēviņi. Dziesma tiem ir samērā vienkārša. Parasti tā sastāv no vairākkārt atkārtotām trīszilbīgām frāzēm "up up up". Vienā frāzē var būt arī divas, četras vai pat piecas zilbes. Spāņu zinātnieki ir pierādījuši, ka pupuķu mātītes biežāk izvēlas tēviņus, kuru dziesmā vienā frāzē ir vairāk zilbju. Mātītes, kas pārojušās ar šādiem tēviņiem, dēj vairāk olu, un šādos perējumos izdzīvo vairāk mazuļu, jo tēviņi ir labāki barības gādātāji, skaidrots mājaslapā.

Pupuķu tēviņi parasti sāk dziedāt uzreiz pēc atgriešanās ligzdošanas vietās – aprīļa beigās. Aktīvās dziedāšanas periods turpinās līdz jūnija beigām. Dziedāšanai pupuķi izvēlas kādu augstāku vietu – ēkas jumtu, koka galotni, elektrības stabu. Lai pastiprinātu dziesmas skaļumu, dziedot pupuķis klana galvu, piepūšot kaklu. Visaktīvāk pupuķu tēviņi dzied no rīta, dažas stundas pēc saullēkta, skaidro Ornitoloģijas biedrībā.

Ornitologs Boiko papildina, ka pupuķis ir noderīgs putns dārzkopjiem, jo tam garšo zemesvēži.