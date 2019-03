Izmanīgu autovadītāju pie automašīnas "Bentley Bentayga" stūres Rīgas ielās aizvadītajās dienās iemūžinājis "Delfi" lasītājs Andis.

Video redzams, kā automašīna brīdī, kad krustojumu šķērso Neatliekamās medicīniskās palīdzības ekipāža, apbrauc priekšā stāvošos auto, tā izvairoties no stāvēšanas sastrēgumā. To automašīnas vadītājs dara, pārkāpjot noteikumus. Kustību taisni uzsāk no labās joslas, no kuras drīkst braukt tikai pa labi.

"Ceļazīme tikai pa labi un sarkanais signāls "Bentley" neeksistē," spriež aculiecinieks.

