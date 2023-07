Braucot pa Rīgas apvedceļu, portāla "Delfi" lasītājs Arnis nofilmējis kādu BMW markas automašīnu, kuras vadītājs ne vien traucēja pārvietoties pa ceļu, bet arī veica apdzīšanu neatļautā vietā.

Notikuma aculiecinieks Arnis klāsta, ka BMW vadītājs savu nepatiku sācis izrādīt pirms Babītes, kur izvietota ātrumu ierobežojoša zīme, ļaujot pārvietoties ar 70 kilometriem stundā.

"Pa otro joslu brauc automašīna "Honda". Pa pirmo mans auto, un, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, automašīna samazināja ātrumu," stāsta Arnis. "Agresīvais BMW vadītājs piebrauca hondai aizmugurē un sāka midžināt tālās gaismas, lai palaižot... Intensīva satiksme, nekur neaizskries," tā nodomājis Arnis.

Tomēr, sasniedzot apdzīvotu vietu, BMW vadītājs vēlējies tikt priekšā par spīti noteikumiem, kas to liedz. Pamanījis Arņa auto braucam nedaudz lēnāk, BMW vadītājs esot mēģinājis izprovocēt. "Brauca man sānā, un, redzot, ka ir neliela sprauga, agresīvi iebrauca manā joslā tā, ka man, izvairoties no sadursmes, bija jānobrauc no ceļa braucamās daļas," saka Arnis, piebilstot, ka BMW pasažiere viņam rādījusi nepieklājīgas zīmes un žestus.

"Cienīsim viens otru, lai galamērķī nonāktu droši!" mudina "Delfi" lasītājs.