Aizvadītajā svētdienā, 26. maijā, ap pulksten 18.20 uz tilta Daugavpilī iemūžināts starp automašīnām auļojošs brīvsolī devies zirgs ar visiem ratiem, portālam "Delfi" ziņo Ksenija.

Ksenija raksta, ka iejūgtais zirgs norāvās. "Dzīvnieks bija daudzo mašīnu iebiedēts. Kā vien saimnieks necentās to noturēt, vienalga zirgs izrāvās un metās skriet taisni mašīnu plūsmā. Saimnieks, to redzot, atmeta ar roku, it kā viņam tā nav bijusi pirmā reize," par redzēto raksta sieviete.

Pārbiedētais dzīvnieks nesies kurp acis rāda. Sieviete gan priecājas, ka zirgs nesadomāja pagriezties un auļot pa pretējo joslu vai veikt kāda negaidītu manevru. "Mēs no aizmugures braucām ļoti prātīgi, jo mūsu maršruts veda uz Lietuvu."

Ksenijas un zirga ceļi šķīrās pie apļa, kur zirgs "nogriezās" un sāka skriet pa pretējo joslu. "Kur zirgs ir tagad un kas ar to noticis, nezinu," pauž sieviete.

