Ceturtdien, 19. martā, Latvijas iedzīvotāji vienojās akcijā un pulksten 21 aplaudēja medicīnas darbiniekiem, kuri dara ļoti nozīmīgu darbu cīņā ar "Covid-19". Aculiecinieki dalījās ar šīs akcijas video.

Kā "Facebook" lapā vēsta akcijas "Sakām paldies" rīkotāji, aplausi veltīti Latvijas mediķiem, policistiem, skolotājiem, farmaceitiem, pārdevējiem, ziņu žurnālistiem un visiem, kas turpina par spīti apstākļiem.

Ar zibakcijas video padalījušies arī "Delfi" aculiecinieki - Kristaps, Anastasija,Oksana un Monta. Ja arī tu esi iemūžinājis šo mirkli, tad video gaidīsim e-pastā: aculiecinieks@delfi.lv



Šāda akcija notika dažādās pasaules valstīs atšķirīgos laikos.



🇧🇪 Brussels | Flagey united to express our huge gratitude for the Healthcare workers 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾

•#bravopourlessoins #applausVoorDeZorg #OnApplaudit #COVID19 #COVID19belgique #COVID19belgie #RESTEZCHEZVOUS #JeResteChezMoi #CoronaVirusUpdate #EuropeNtheCity pic.twitter.com/MHY97qTgj5