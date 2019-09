Portāla "Delfi" lasītājai pirmdien, 9. septembrī, Ventspilī izdevās ar fotokameru iemūžināt zibens uzplaiksnījumus.

"Vakar Ventspils apkārtnē un citviet Kurzemē bija novērojams varens negaiss ar skaistiem zibens zīmējumiem," stāsta Monta. "Kad pamanīju, ka negaiss ir atnācis, kaut parasti zinu un laikus sekoju līdzi laika ziņām, tad paķēru fotoaparātu un devos iemūžināt."

Pavisam zibens uzplaiksnījumi turpinājušies 15 minūtes. Monta negaisu fiksēja no sava balkona, savukārt no iegūtā materiāla izveidoja nepilnu minūti garu filmiņu, un ar to viņa vēlas dalīties arī ar citiem "Delfi" lasītājiem.

