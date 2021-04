Notikumi putnu ligzdās pielīdzināmi teju vai seriālu cienīgām norisēm, un to iemūžinājis arī "Delfi" aculiecinieks Gatis. Viņš nofilmējis, kā divi stārķi cīnās par galveno vietu ligzdā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tagad, kad gandrīz ikviens seko līdzi jūras ērgļu ligzdā notiekošajam, arī citur Latvijā putnu starpā valda spriedze," raksta Gatis, kurš iemūžināja stārķu cīņas.

"Redzamajā video divi stārķu tēviņi cīnās par galvenā vietu ligzdā un, kad jaunulis izdzen esošo tēviņu no ligzdas, tas pašpasludinās par ligzdas karali. Blakus būvniecības darbiem ligzdā bija apmeties stārķu pāris, kuriem bija arī ola, taču jaunais stārķis to pēcāk bija izgrūdis no ligzdas ārā," tā video autors.

Sūtiet savas reportāžas un par mēneša labāko reportāžu saņemiet balvu – dāvanu karti no "Rīga Plaza" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām e-pastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!