Trešdien, 9. oktobrī, Rīgā, pie veikala "Depo" Kārļa Ulmaņa gatvē garāmgājēji kļuva par lieciniekiem, kā viens no veikala darbiniekiem sit sievieti. Uzņēmumā norāda, ka pēc notikušā darbinieks no amata ir atstādināts, kā arī "Depo" ar iesniegumu vērsīsies policijā.

Uzbrukums noticis ap pulksten 17, portālam "Delfi" ziņo anonīms aculiecinieks.

"Sākumā likās, ka darbinieks noķēris zagli un cenšas noturēt, bet, ejot tuvāk, sapratām, ka tā ir sieviete, ap 50 gadu veca. Vīrietis viņu sita, mētāja pa ceļu, kā arī spārdīja un lēkāja pa viņu," klāsta notikušā aculiecinieks un video iesūtītājs.

Vardarbīgo uzvedību pret sievieti vīrietis vien pārtraucis, kad aculiecinieki tuvojušies. Uz jautājumu, kāpēc tā rīkojies, viņš atbildējis – sieviete diedelējot naudu no veikala apmeklētājiem, un viņam tas esot apnicis.

Tā kā vīrietis pēc notikušā ieskrēja veikalā, aculiecinieki no citiem darbiniekiem uzzinājuši, ka sitējs ir "Depo" sētnieks. Savukārt veikala administrators, paužot šoku par notikušo, solījis, ka darbinieks tikšot atlaists.

Veikala "Depo" mārketinga direktore Evita Jurjāne Nelsone portālam "Delfi" apstiprina, ka darbinieks no amata ir atstādināts.

"Liels paldies lieciniekam, kas ziņoja par notikušo. Esam arī pārskatījuši savu videonovērošanas kameru ierakstus un atzīstam, ka šāda darbinieku rīcība ir ārprātīga. Tas nav pieņemami, ka darbinieks pret cilvēku ir vardarbīgs," norāda Jurjāne Nelsone.

Veikala pārstāve arī pastāstīja, ka, patiesi, sieviete pie veikala nav bijusi pirmo reizi un veikala apmeklētājiem pie ieejas prasījusi naudu. "Tomēr šādos gadījumos mēs izsaucam policiju, tāpēc darbinieka rīcība nav attaisnojama."

Patlaban veikals "Depo" par sava darbinieka rīcību gatavo iesniegumu policijai.

Vaicājot, kā aculieciniekiem jārīkojas, redzot vardabarību uz ielas, kā šajā gadījumā – vīrietis piekauj sievieti, Valsts policijā vairākkārt akcentē: nekavējoties jāsauc likumsargi. "Primārā rīcība, redzot, ka kādai personai uzbrūk, ir saukt policiju, nevis filmēt vai fotografēt. Pat tad, ja policijai ierodoties incidents jau būs beidzies, likumsargi varēs uzrunāt cietušo un aicināt sniegt liecību," skaidro VP pārstāve Elīna Priedīte.

Kā norāda VP, tad iesniegumu no cietušās personas likumsargi var pieņemt jebkurā laikā pēc notikušā, pat ja pagājušas dienas. Nesaņemot iesniegumu par notikušo, vai tas būtu no cietušās personas vai no aculieciniekiem, policija izmeklēšanu neuzsāk un vainīgo nevar saukt pie atbildības.

Iesniegums par uzbrukumu Kārļa Ulmaņa gatvē Valsts policijā nav saņemts.