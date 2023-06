Viduslaiku bruņinieki un triceratopa skelets – 'Delfi' lasītāja fotoreportāža no Oksfordas

Portāla "Delfi" uzticīgais lasītājs, tukumnieks Leons Stiprais iesūtījis plašu fotoreportāžu no Oksfordas, kur viņš kļuva par liecinieku bruņinieku turnīram un apmeklēja pasaulslaveno universitāti. "Šodien mans stāsts ir par Oksfordu. Viena no vecākajām pasaules universitātēm sastāv no trīsdesmit deviņām neatkarīgajām koledžām un piecām tā saucamām kopmītnēm," viņš sāk savu ceļojuma stāstu.

"Viens no pasākumiem Oksfordā ir ikgadējais bruņinieku turnīrs [Blenheima pilī norisinājās 29. aprīlī un 1. maijā]. Mums tas pazīstams no filmām "Krustneši" un filmas "Bruņinieka stāsts". Galvenajā lomā Hīts Redžers (1979-2008).

Pie viena varam apmeklēt vienu no trijiem muzejiem. Tajā skaitā Dabas vēstures muzeju, kur nelielu ieskatu dod man pazīstamais fotogrāfs.

Oksfordas vārds saistās ar tādām slavenībām, kā Stīvens Hokings (1942-2018). Ričards I Lauvassirds (1157-1199), Anglijas karalis.

Kopējais Oksfordas universitātes studentu skaits ir vairāk nekā 38100, tāpēc universitātē ir otrā lielākā bibliotēka Apvienotajā Karalistē. Leons Stiprais. 25.05.2023."