Pagaidām vēl nekas akmenī nav cirsts, bet uzrunātajiem iedzīvotājiem Ozolnieku, kā arī Saulkrastu novadā savs viedoklis par reformu ir, un viņi neslēpj, ka valda neziņa, kas tad īsti gaidāms, jo notikumi attīstās strauji, spēj tikai lielajai novadu dalīšanai izsekot līdzi. Kamēr jaunākā paaudze spicē ausis, kas tad īsti ir šī reforma un ko no tās gaidīt, vecākajai paaudzei savs viedoklis ir skaidrs. Ozolnieku novads un Saulkrastu novads – divas no 119 līdzšinējām pašvaldībām, kuras skars pārmaiņas. Ko par to domā šajos novados dzīvojošie, lūkojām noskaidrot 11. februārī, kad uz šiem novadiem Zemgalē un Vidzemē devāmies ciemos.