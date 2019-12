Pirmās plaisas Padomju Savienības un Ķīnas starpā sāka parādīties vēl ilgi pirms PSRS invāzijas Afganistānā. Pēc Josifa Staļina nāves Ķīnas līderis Mao Dzeduns sevi uzskatīja par komunistiskās pasaules vadoni, jo bija visvairāk pieredzējušais to valstu līderu vidū, kurās šī ideoloģija pastāvēja. Jaunais PSRS vadītājs Ņikita Hruščovs gan to nebija gatavs akceptēt, jo pārvaldīja vienu no divām pasaules lielvarām.