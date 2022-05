Energovadības un automatizācijas risinājumu ražotāja "Schneider Electric" Rīgas birojs ir pirmais "Zaļā biroja" sertifikāta ieguvējs Latvijā. Atbildība par vidi ir iekļauta uzņēmuma darbības principos jau vairākus gadus, un uzņēmums izvirza ilgtspējas mērķus ne tikai globāli, bet arī katrā valstī, kurā tas atrodas.



"Darbam ne tikai jāsniedz finansiālie ieguvumi un piepildījums, bet arī jārada plašāka jēga. Šobrīd darba intervijās bieži dzirdam, ka izvēle par labu mūsu uzņēmumam ir tāpēc, ka cilvēks vēlas būt daļa no ilgtspējīga uzņēmuma un uzņēmuma vērtības saskan ar kandidātu vērtībām. Videi birojā arī ir nozīme, jo 90% no mūsu dzīves tiek pavadīti iekštelpās, tajā skaitā birojā. Šobrīd uzņēmumi, būvnieki un projektu attīstītāji orientējas uz cilvēku jeb iemītnieku vajadzībām vairāk nekā jebkad agrāk. To mēs varam redzēt pēc tirgus pieprasījuma. Ne tikai mūsu birojs, bet arī citi tiek veidoti tā, lai uzlabotu darbinieku produktivitāti un apmierinātību. Tehnoloģijas, dati un mākslīgais intelekts palīdz novērtēt, vadīt un reaģēt uz daudzām lietām birojā daudz ātrāk," pieredzē dalās "Schneider Electric" Baltijas stratēģijas un mārketinga vadītāja Inga Tralla-Kancāne.