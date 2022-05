Ieguldīt ilgtspējīgi: kāpēc tas nemaz nav sarežģīti

Dosē uzskata, ka cilvēki ir gatavi ieguldīt savu naudu ilgtspējīgākas nākotnes vārdā. "Enefit Green", viens no lielākajiem atjaunīgās enerģijas ražotājiem starp Baltijas jūras valstīm, un tā mātesuzņēmums "Eesti Energia" ir ceļā uz nulles emisijām, veltot pētniecisko darbu un veicot nepieciešamās darbības, lai mazinātu ietekmi uz vidi. "Mēs apzināmies, ka uzņēmumiem ļoti svarīgs elements viņu ceļā līdz nulles emisijām ir no atjaunīgiem resursiem ražota zemu emisiju elektrība. "Enefit" ikgadējā aptauja liecina, ka 7 no 10 mājsaimniecībām Baltijas valstīs dod priekšroku produkta iegādei no ilgtspējīgiem uzņēmumiem. Savukārt "Morgan Stanley" 2019. gada pētījums liecina, ka 8 no 10 investoriem interesē tieši ieguldīt ilgtspējīgos uzņēmumos," par mūsu paradumiem stāsta Inese Dosē.



Pēc viņas domām, veiksmīgais "Enefit Green" sākotnējais publiskais akciju piedāvājums jeb IPO parādīja, ka ilgtspējīgāka nākotne tiešām ir cilvēku interesēs. "Mēs redzējām, ka uz "Enefit Green" akcijām parakstījās vairāk nekā 60 000 privāto ieguldītāju. Kopējais abonementu apjoms bija četras reizes lielāks nekā sākotnējais piedāvājums. Tas bija skaidrs vēstījums, ka "Enefit Green" definētais mērķis tīrākas nākotnes vārdā nav tikai uzņēmuma mērķis, bet gan sabiedrības kopējais virziens, kurā gatavi doties daudzi iedzīvotāji," pauž "Enefit" valdes locekle.



Patlaban, kad ES noteikusi mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, informācijas par dažādiem ar klimatu saistītiem jautājumiem ir ļoti daudz, turklāt iedzīvotāji paši kļūst arvien izglītotāki, līdz ar to arī rūpes un vēlme sniegt savu ieguldījumu, lai pasaule kļūtu tīrāka, pieaug. Ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Daži no tiem – paradumu maiņa ikdienā, piemēram, atkritumu šķirošana vai ilgtspējīgu uzņēmumu produktu izvēle. Savukārt iedzīvotāju investīcijas ilgtspējīgos uzņēmumos ir skaidra norāde un spēcīgs atbalsts tiem, kas iegulda projektos, lai veicinātu pāreju uz zemāku oglekļa intensitāti atmosfērā.



Līdz šim Baltijas tirgū iespēju skaits investēt ilgtspējīgi ir bijis visai ierobežots, tomēr "Enefit" uzskata, ka šī tendence mainīsies. "Jau tagad tepat, Latvijā un Igaunijā, ir daži strauji augoši jaunuzņēmumi, kas darbojas ilgtspējas virzienā, un, ļoti iespējams, kāds no viņiem izaugs arī līdz publiskajam piedāvājumam. Piemēram izvēlēsimies uzņēmumu "Enefit Green", kura akcijas jau ir kotētas. Uzņēmums darbojas, lai palielinātu videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanu Baltijā, un tajā pašā laikā kā biržā kotēta kompānija piedāvā investoriem iespēju būt daļai no šīs nenoliedzami pozitīvās tendences," pauž Dosē, piebilstot, ka Baltijai un visai Eiropai ir jāuzlabo arī enerģētiskā neatkarība no fosilā kurināmā. "Zemu emisiju elektrība" ir svarīgs elements ceļā uz nulles emisijām, bet arī viens no galvenajiem virzieniem, kurā ejot iespējams panākt enerģētisko neatkarību.



Nenoliedzami, izpratnes veidošana par vides jautājumu nozīmīgumu prasa līdzekļus. Mūsu ikdienas finanšu lēmumi un dažādas ar finansēm saistītas darbības var likties mazas, ja raugāmies plašajā pasaules kontekstā, tomēr tā sākas jebkuras pārmaiņas: kolektīvā pozitīvā ietekme uz vidi palielinās tad, kad ilgtspējīgus ieradumus pārņem arvien vairāk cilvēku. Neatkarīgi no tā, vai tā ir lietota apģērba iegāde, videi nekaitīgāku pārvietošanās veidu izvēle, maksājumu veikšana tikai ar karti vai ieguldīšana ilgtspējīgos uzņēmumos. Ar savām izvēlēm mēs varam būt ne tikai finanšu, bet arī planētas labuma gudri pārvaldnieki – laicīga rūpēšanās par savu finansiālo stabilitāti nākotnē var būt savienojama ar sociāli atbildīgām investīcijām.