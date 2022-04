Mājas šodienai un nākotnei: kā dzīvot atbildīgi

Viena no mājokļu būvniecības tendencēm šobrīd ir arvien mazāku māju izvēle – to platība gada laikā vidēji ir samazinājusies par 10 kvadrātmetriem, un pašlaik vidējā mājas platība ir ap 150 kvadrātmetriem. Iemesls ir vienkāršs – jo mazāka māja, jo mazāk resursu tiek patērēts tās celtniecībai un apsaimniekošanai, jo mazāka ietekme uz vidi un personīgajiem līdzekļiem.



Kā stāsta Andris Zeps, ekoloģisku un energoefektīvu visu sezonu mazizmēru māju "Tiny House Factory" ražotājs, būtiska ir celtniecības materiālu izvēle: "Tie ir jāizvēlas atbilstoši tam klimatam, kurā mēs dzīvojam. Spānijā, kur ir silts, tas būs mūris un akmens, jo tiem ir lielas siltuma akumulēšanas spējas – lēni uzsilst un lēni atdziest. Savukārt mums piemērotākais variants ir koka karkasa mājas, mājas, kam ir labas siltumizolācijas īpašības, kas savukārt samazina akumulācijas īpašības. Pie visa vainīga ir mūsu garā ziema, kad īsti nav pieejams siltums, ko akumulēt."



Siltuma akumulācija arīdzan ir kritērijs, kas jāņem vērā, izvēloties siltināšanas materiālus, – dabīgiem materiāliem, tādiem kā kokšķiedra un ekovate, ir 2–3 reizes lielākas akumulācijas spējas nekā akmens vatei, un arī to ražošanai tiek patērēts mazāk enerģijas nekā akmens vatei un minerālvatei. Šādai videi draudzīgai un ilgtspējīgai būvniecības tehnoloģijai piemīt vēl vairākas priekšrocības – nav nepieciešamas plēves, līdz ar to arīdzan papildu mehāniska ierīce, kas nodrošina gaisa apmaiņu, jeb rekuperators.



Tāpat kokšķiedra un ekovate ļoti labi slāpē skaņu, un no dabīgiem materiāliem būvēta māja vasarā neuzkarsīs, tiesa, ar nosacījumu, ka tiek izvēlētas pareizās jumta pārkares vai arī āra žalūzijas. Savukārt pareiza dabīgā ventilācija caur logu ar pareizu logu noēnojumu gādās par to, lai vasarā mājā būtu patīkami vēss bez kondicioniera ierīkošanas, kas ietaupīs gan elektroenerģiju, gan naudu, gan izlietotos dabas resursus. Izvēloties apdares materiālus, ilgtspējības ziņā lielas atšķirības nav, un galvenais ir māju pienācīgi uzturēt.