Jauns interneta žurnāls kino mīļotājiem – 'Kinolente'

Šis pavasaris un vasaras sākums bija pārbaudījums mūsu kino mīlestībai. Slēgti kinoteātri, pārceltas ilgi gaidīto filmu pirmizrādes, pārtrauktas filmēšanas – kad katrs veidojām savu 2020. gada lielo kinodarbu sarakstu, pat nenojautām, ka realitātē viss būs citādi. Taču kino piedzīvojumi turpinās, un DELFI tajos aicina kopā ar jauno interneta žurnālu "Kinolente".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kinoteātri Latvijā pamazām atsāk darbu, pamazām tuvojas arī vairāku pārcelto, bet ļoti gaidīto pirmizrāžu datumi, straumēšanas platformas piedāvā arvien jaunus projektus, un vienmēr ir īstais laiks kino klasikas baudīšanai.

Lai kaut nedaudz palīdzētu orientēties kinopasaules plašajā piedāvājumā, DELFI piedāvā interneta žurnālu "Kinolente", kurā vienkopus atradīsi jaunumus par ārzemju un Latvijas kino, treilerus, topus un faktus par filmām un aktieriem un daudz citu aizraujošu lietu.

Tāpat "Kinolente" piedāvās aptaujas par kinopasaules aktualitātēm, kurās lasītājiem būs iespēja tikt pie kinobiļetēm, bet nākotnē, kad kinoteātros sāksies jauno filmu birums, lasītāji tiks aicināti iesūtīt savus ieteikumus, komentārus un pārdomas par redzēto, iesaistoties sadaļas "Lasītājs iesaka" veidošanā.

"Šī ir sena iecere, un šis ir labākais laiks, lai to īstenotu. Kāds teiks: "Bet tagad taču kino nekas nenotiek!" Tā nav. Industrija meklē un atrod jaunas iespējas, lai mēs varētu baudīt lielisku saturu, un es ticu, ka drīz satrauktu sirdi varēsim iet uz pirmo lielo pirmizrādi pēc Covid-19. Šobrīd izskatās, ka tas varētu būt tepat kaimiņos filmētais Kristofera Nolana spiegu trilleris "Tenet". Tikmēr mums ir "netfliksi", šis tas neredzēts nesen atvērtajos pašmāju kinoteātros, klasisku vērtību seansi un citas lietas, kas liecina – kinopasaulē viss notiek. Un mēs gribam būt daļa no tās,” stāsta viena no "Kinolentes" veidotājām, "DELFI Brand Studio" galvenā redaktore Kristīne Melne.

Dažādi kino elementi iekļauti arī jaunā interneta žurnāla dizainā, kas nedaudz atšķiras no citu DELFI interneta žurnālu izskata.

"Mēs ikviens zinām to tīkami satraucošo sajūtu, kad atslīgstam kinozāles ērtajā krēslā, nodziest gaisma, kraukšķ popkorns un tūdaļ, tūdaļ sāksies piedzīvojums – uz izgaismotā ekrāna notiks viss, ko bijām iedomājušies un ko nekad negaidījām. Tāpat, domājot par kino, mēs atceramies aizgājušo laiku kino maģiju ar tarkšķošo aparatūru un kinolentēm, kas regulāri plīsa, putekļu virpuļiem projektora gaismā un neona izkārtnēm pie kinoteātriem. “Kinolente” ir mūsu mēģinājums apvienot šīs sajūtas." DELFI “Kinolentes” dizainers Oskars Dreģis

Veidosim mūsu kino piedzīvojumus kopā!