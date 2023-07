Mediju tendences, nākotnes loma sabiedrībā un attiecības ar zīmoliem: "DELFI media LAB" skatuves programma šī gada "Digital Freedom Festival"

Turpinot pirms gada aizsākto sadarbību, vadošais medijs Latvijā DELFI sadarbībā ar globālo tehnoloģiju, jaunuzņēmumu un dzīvesstila notikumu "Digital Freedom Festival" piedāvās plašu programmu par aktuālajām tendencēm mediju vidē digitālajā laikmetā.

Šī gada 15. novembrī "DELFI media LAB" skatuve kļūs par vienu no centrālajiem festivāla notikumiem, visas dienas garumā piedāvājot gan atsevišķu ekspertu uzstāšanos, gan pasaulē zināmu mediju pārstāvju diskusijas par digitālo tehnoloģiju ietekmi uz mediju satura attīstību, abonēšanas stratēģijām, attiecībām starp medijiem un uzņēmumiem, sponsorēšanas politikas pārmaiņām. Tiks analizētas šobrīd aktuālās mediju tendences jauniešu sasniegšanai, satura pielāgošana mobilajai videi, podkāstu satura aktualitātes un citi jautājumi.

"Sabiedrības informācijas patēriņa paradumi un tehnoloģiju sniegtās iespējas mūsdienās strauji mainās, un medijiem ir jāmainās tiem līdzi. Novembris ir DELFI 20 gadu jubilejas mēnesis, tāpēc šajā laikā īpaši pievērsīsimies aktivitātēm, kas tiek īstenotas, rūpējoties par Latvijas mediju vides attīstību kopumā," stāsta AS "DELFI" valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs.

Ko dzirdēsim "DELFI media LAB" skatuvē



Karls Onorē (Carl Honore), kura pasaules slavu guvušo grāmatu "In the Praise of Slow" medijs "The Financial Times" atzinis par "lēnā dzīvesveida" manifestāciju, stāstīs par šobrīd aktuālo "lēno mediju" (angliski – "slow media") konceptu un kā radīt un patērēt kvalitatīvu saturu informācijas piesātinātajā un digitalizētajā vidē.

Slovāku žurnālists, podkāstu producents un pasaules Digitālās komunikācijas tīkla (Digital Communication Network) valdes loceklis Dāvids Tvrdons (David Tvrdon) sniegs plašākas zināšanas par podkāstu ietekmi uz mūsdienu mediju saturu, kā arī to izmantošanu komunikācijā ar patērētāju. Vienu no viņa runām par podkāstu revolūciju skaties ŠEIT.

Paplašinoties jēdziena "native advertising" izpratnei uzņēmumu vidū, arvien izplatītāki kļūst mediju un uzņēmumu veidoti vērtīga un kvalitatīva satura kopprojekti. "DELFI media LAB" ietvaros analizēsim un caur mediju prizmu izvērtēsim veiksmīgas mediju un zīmolu komunikācijas sinerģijas piemērus no pasaules pieredzes. Svarīgs jautājums programmas tēmu lokā būs satura patēriņa paradumu maiņa digitālajā vidē un kāpēc par kvalitatīvu saturu medijos būtu jāmaksā.

"Šodien tehnoloģiju manifestāciju visbiežāk izjūtam kā informāciju - kā nepārtrauktu ziņu un attēlu plūsmu, kurā grūti izšķirt, kas ir svarīgi, kam ir vērts pievērst uzmanību, bet kas - bezjēdzīgs laika zaglis, tāpēc jau otro gadu, ciešā sadarbībā ar DELFI pievēršamies informācijas tēmai, aicinot starptautiskus ekspertus, lai diskusijās, analīzē un pieredzes stāstos konstatētu situācijas “status quo”, kā arī mūsu - tehnoloģijas civilizācijas - attiecību dinamiku ar informāciju un laiku,”stāsta Juris Šleiers, “Digital Freedom Festival” līdzdibinātājs.

Par jauniešu sasniegšanu un uzrunāšanu, kā arī jaunas auditorijas apgūšanu platformā "YouTube" pastāstīs "YouTube" aģentūras "videostars.lt" vadītājs no Lietuvas Roks Kondrats (Rokas Kondratas), kurš dalīsies padomos un pieredzes stāstā, kā izveidot tīklu, kurā ir 150 video kanālu, kuriem katru mēnesi tiek piesaistīti vairāk nekā 35 miljoni skatījumu.

Tiks iezīmēta žurnālista loma nākotnē un vērtēts, kā mūsdienu žurnālistika ietekmē cilvēces nākotni, kādas pārmaiņas varam gaidīt un kā varam sākt iet līdzi laikam jau tagad. Pasākumā tiks apskatītas vēl citas mediju un reklāmas videi svarīgas tēmas, tādēļ detalizēta "Digital Freedom Festival" un "DELFI media LAB" programma vēl sekos.

Atskats uz pagājušā gada "DELFI media LAB" prezentācijām un diskusijām ir pieejams šeit.

Ilgtspējīga attīstība un ietekme mediju vidē

Apzinoties tehnoloģiju un inovāciju plašās iespējas un globalizācijas ēnas puses, "Digital Freedom Festival" šogad aicina iesaistīties diskusijā par tehnoloģiju ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, balstoties uz ANO izvirzītajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem līdz 2030. gadam. Blakus tādām konferences tēmām kā nākotnes ekonomika, veselības aprūpes tehnoloģijas, zaļās tehnoloģijas, viedā pārvietošanās un dzīvesstils ir jārunā arī par ilgtspējīgu attīstību mediju vidē – no digitālo tehnoloģiju un no satura viedokļa, apzinoties kvalitatīvas žurnālistikas pozitīvo ietekmi uz procesiem sabiedrībā.

"Kā tas parasti pasaules vēsturē gadās, arī šogad daudzi mazi, šķietami neatkarīgi pavedieni satek vienā kamolā. Kopā ar vairākiem citiem Latvijas medijiem DELFI arvien vairāk rūpējas par sabiedrības spriestspēju, fokusējoties uz kvalitatīvu žurnālistiku, sabiedriski politisko procesu analīzi un izskaidrošanu. Savukārt spriest spējīga sabiedrība pieprasa no politikas veidotājiem tādu rīcību, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un cieņpilnu attieksmi pret pasauli, kurā dzīvojam. Tā nu katrs medijs, izvēloties, par ko rakstīt un kā rakstīt, var būt mazais piliens, kurš veido kopējo straumi, kurp virzās planēta Zeme. Par to arī vēlēsimies tiešāk vai netiešāk parunāt "DELFI media LAB" skatuvē," pauž DELFI galvenais redaktors Ingus Bērziņš.

Vēl viens šī gada "Digital Freedom Festival" mērķis ir kļūt par "zero waste" pasākumu, paužot ticību, ka ar mazām pārmaiņām katra indivīda ikdienā ir iespējams panākt lielas pārmaiņas. "DELFI kolektīvā "zero waste" filozofiju biroja ikdienā aktīvi praktizējam jau ilgāku laiku: šķirojam atkritumus, lieki nedrukājam, nododam pārstrādei nolietotu elektrotehniku, liela daļa no mūsu komandas par savu galveno pārvietošanās līdzekli izvēlas velosipēdu," tā K. Kuzikovs.



Šī gada festivāla ietvaros DELFI komandas apņemšanās ir energoefektivitātes paaugstināšana, un uzņēmums jau ir spēris būtiskus soļus šī mērķa sasniegšanā. Augustā un septembrī tika optimizēts portāla bilžu un datu ielādes ātrums, kas jau šobrīd ļauj ietaupīt vidēji ap 12 Gb mēnesī katram DELFI lietotājam. Tas ir ievērojams progress datu pārraidē visiem DELFI lietotājiem, ietaupot gan laika, gan datu pārraides resursus katru dienu.

"Digital Freedom Festival" šogad norisināsies 2 dienas – 14. novembrī festivāla apmeklētājus pulcējot uz iesildošajiem notikumiem – diskusijām, kas notiks dažādās pilsētas vietās, savukārt 15. novembrī festivāla konference notiks tikko atklātajā mūsdienīgajā kultūras notikumu vietā Latvijā "Hanzas perons", kas ir bijusī Rīgas Preču stacijas noliktavas ēka Pulkveža Brieža un Hanzas ielas stūrī. Informācija par pasākumu un biļešu iegādi šeit.