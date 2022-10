Populārākie mīti par alkoholiskajiem dzērieniem un to lietošanu

Mīts nr. 1 – ja pēc alkohola lietošanas dzers kafiju, ātrāk atgūsies un būs skaidrā

Alkohols no organisma izvadās noteiktā laikā, un šo procesu nevar paātrināt ne melna kafija, ne auksta duša, ne sportiski vingrinājumi. Spirta sadalīšanas ātrums ir atkarīgs no personas dzimuma, vielmaiņas ātruma, veselības stāvokļa, apēstā ēdiena daudzuma, šķidruma organismā, vecuma un aknu veselības stāvokļa.



Kaut arī kafijā esošais kofeīns var likt būt nomodā, tas nemazina alkohola ietekmi uz koordināciju, reakcijas laiku un spriešanas spēju. Lai atžirgtu no alkohola ietekmes, ir vajadzīgs laiks. Tas, cik daudz izdzerts, nosaka, cik stundu ilgs laiks būs nepieciešams, līdz alkohola koncentrācija asinīs būs izzudusi. Ja tiek dzerts pārmērīgi, arī daudzas stundas pēc alkohola lietošanas beigām organisms joprojām var saturēt ievērojamu alkohola daudzumu, un kafijas spēkos nav to samazināt.



Šādos gadījumos labāk ir nevis dzert litriem kafijas, bet dzert alkoholu ar mēru un vienlaikus uzņemt daudz ūdens. Tas pasargās no alkohola izraisītas organisma atūdeņošanās un paģiru simptomiem nākamajā rītā – galvassāpēm, sliktas dūšas u.c. Ūdens ir labākā izvēle, jo palēnina noreibšanu un palīdz vieglāk izvadīt no organisma alkoholu, samazinot tā koncentrāciju asinīs.