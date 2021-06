Atkal maldina par Covid-19 vakcīnu izraisītiem bērnu nāves gadījumiem ASV

Šonedēļ sociālajā tīklā "Facebook" starp veselu gūzmu citu maldinošu ierakstu atkal izplatīti tiek arī tādi, kas pašsaprotami varētu raisīt īpaši lielas bažas – par bērnu nāvēm, kuru cēlonis it kā bijuši vakcīna pret jaunā koronavīrusa izraisīto infekciju Covid-19. Tā kādā ierakstā, kas publicēts 7. jūnijā, vēstīts, ka nu jau pēc vakcīnu saņemšanas ASV mirušas 11 nepilngadīgas personas, turklāt implicējot, ka cēlonis nāvei bijusi tieši vakcinācija. Kā allaž šādos ierakstos – pasniegtā informācija ir izrauta no konteksta un būtiskas detaļas nav pieminētas. Kaut vai tas, ka četros gadījumos no šiem 11 ziņots par pašnāvību. Lūkosim sniegt niansētāku ieskatu par to, kas ir ieraksta autoru citētā statistika.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konts ar nosaukumu "Veselais Saprāts" ievietojis attēlu, kurā minēts: "Vismaz 11 bērni ASV miruši pēc C**ID-19 w@kcīnas saņemšanas." Pievienota tabula, kurā mirušie uzskaitīti pa vecuma grupām – vienā gadījumā ziņots par nāvi, kas iestājusies līdz sešus mēnešus vecam bērnam, divos ziņots par gadījumu 1-2 gadus veciem bērniem, bet vēl astoņos gadījumos par 6-17 gadus veciem bērniem un pusaudžiem. Pavadtekstā implicēts, ka tās ir nevis vienkārši nāves, par kurām ziņots pēc vakcīnas, bet gan nāves vakcīnas dēļ. Pavadteksta citāts, saglabājot oriģinālo rakstību, ir šāds: "Jaunākie dati no ASV w@kcīnu upuru datubāzes (07.06.2021.). Pa nedēļu klāt ir nākuši vēl 3 mirušie bērni. Gan jau Jūsu pāridarītāji saņems sodu ja ne šajā tad tajā saulē." Vārdu izvēle, to dēvējot par "upuru datubāzi", implicē – šeit uzskaitītie miruši tieši vakcīnas rezultātā. Sīkāka informācija par šiem gadījumiem ierakstā netiek sniegta, tāpēc to izdarīsim šeit. Tiesa, komentāros pie ieraksta šis konts norādījis arī saiti uz datu avotu, taču saite noilguma dēļ vairs nav aktīva, un dati ir jāatlasa no jauna.

Šie dati ir no ASV Slimību profilakses un kontroles centra (CDC) un Federālās zāļu un pārtikas administrācijas (FDA) pārraudzībā esošās sistēmas VAERS – Vakcīnu nevēlamo notikumu ziņošanas sistēmas (Vaccine Adverse Event Reporting System). Tā funkcionē kā agrīnās brīdināšanas sistēma, kurā katrs var iesniegt ziņojumu par kādu notikumu. Tādējādi iespējams agrīni identificēt kādu problēmu, kas ļautu arī savlaicīgi to izmeklēt un reaģēt, ja nepieciešams un tiešām ir riski, kas saistāmi ar kādas vakcīnas drošību. VAERS ziņojumu datubāze nav oficiāla datubāze, kurā apkopoti nāves gadījumi ar pierādītu cēloņsakarību par šo nāves gadījumu izraisītāju. Tas ir sākuma pavediens gadījumu izmeklēšanai, nevis slēdziens, kā to maldinoši interpretē vakcīnu pretinieki. Faktu, ka ziņojumus var iesniegt jebkurš, un tie parādīsies datubāzē, diemžēl var izmantot arī dezinformēšanai, iesniedzot apzināti nepatiesu informāciju. Par to, kā šo vakcīnu risku monitoringa sistēmu mēdz apzināti izmantot ļaunprātīgi, piemēram, rakstījusi arī ziņu aģentūra "Associated Press". Starp citu, 2004. gadā kāds jokdaris arī ziņoja, ka vakcīnas iedarbības rezultātā pārvērties par supervaroņu filmu tēlu Halku. Arī šis ziņojums parādījās VAERS datubāzē.

VAERS lapā publicētas arī vadlīnijas ziņojumu interpretēšanai. Tur rakstīts: "Izvērtējot datus no VAERS, ir svarīgi ņemt vērā, ka šajos gadījumos nav pierādīta cēloņsakarība. Ziņojumi par visām iespējamajām korelācijām starp vakcīnām un nevēlamām blaknēm tiek iegrāmatoti VAERS datubāzē. VAERS apkopo datus par visiem nevēlamajiem notikumiem pēc vakcinācijas fakta, vai tie būtu tikai sakritība vai tiešām vakcīnas izraisīti. Ziņojums par nevēlamu notikumu VAERS datubāzē nav dokumentācija par to, ka šo notikumu izraisīja vakcīna."

"Delfi" VAERS sistēmā atlasīja statistiku pēc šādiem parametriem:

vecums (0-6 mēneši; 1-2 gadi; 6-17 gadi – tieši kā "Facebook" ierakstā izmantotās grupas);

vakcīnas (atlasījām visas Covid-19 vakcīnas, nefiltrējot pēc specifiska ražotāja);

nevēlamā blakusefekta veida, šajā gadījumā – nāve.

Rezultātā sistēma tiešām atlasīja 11 gadījumus, un par katru no tiem pieejams anonimizēts ziņojuma teksts. Neviens no gadījumiem "Facebook" ierakstā nebija sīkāk iztirzāts. Tā četros no 11 gadījumiem nāve pēc vakcinācijas fakta iestājusies pašnāvības rezultātā. Tiesa, tā kā par šiem gadījumiem ziņots tieši VAERS, nav izslēgts, ka ziņotāji ar to cenšas norādīt uz sakarību starp vakcināciju un motivāciju izdarīt pašnāvību.

Zemāk īsi ieskicēsim ziņojumus par dažiem no gadījumiem vēlreiz atgādinot – tie ir ziņojumi no lietotājiem, un tajos sniegtā informācija nav pārbaudīts fakts.

Pirmajā gadījumā pacientes norādītais vecums ir 1,08 gadi, bet īsā komentārā norādīts, ka tā bijusi pašnāvība, kas paveikta ar šaujamieroci. Mirušo atradis ģimenes loceklis. Ziņojumā iekļautie dati vedina domāt, ka pacienta vecums, iespējams, ievadīts nepareizi – runa tādā gadījumā būtu par gadu vecu bērnu, kas apzināti padarījis sev galu ar šaujamieroci.

Otrajā gadījumā ziņojums iesniegts pēc tam, kad pacients saņēmis otro "Comirnaty" ("Pfizer/BioNTech") vakcīnas devu. Notikums datēts ar 2020. gada 17. martu – laiku, kad šādas vakcīnas vēl nebija. Iespējams, ziņotājs vienkārši sajaucis gadus. Kā pacienta vecums norādīti 0,42 gadi, bet izvērstajā komentārā – pieci mēneši. Vakcīnu saņēma nevis bērns, bet viņa māte. Arī šādas detaļas "Facebook" ierakstā netika izklāstītas. Tiek ziņots, ka 24 stundu laikā pēc vakcīnas saņemšanas bērns, kuru māte zīdījusi ar krūti, esot pārstājis ēst un bērnam sācies drudzis. Bērns nogādāts vietējā slimnīcā, kur veiktas analīzes, kas esot uzrādījušas "paaugstinātu aknu enzīmu līmeni", sīkāk nepaskaidrojot, kas ar to domāts. Bērns esot hospitalizēts, bet veselības stāvoklis pasliktinājies, līdz iestājusies nāve. Kā cēlonis esot noteikta TTP – trombotiska trombocitopēniska purpura.

Trešajā gadījumā ziņojumā norādīts, ka iesniedzējs ir medicīnas darbinieks, izmantojot abreviatūru PICU. Tā atšifrējama kā "paediatric intensive care unit" jeb bērnu intensīvās terapijas nodaļa. Pacientes vecums – 15 gadi. "Nezinu precīzu pirmās vai otrās "Moderna" vakcīnas devas saņemšanas laiku. Esmu bērnu intensīvās terapijas nodaļas darbinieks/ce, kas par pacienti rūpējās pēc tam, kad paciente pārdzīvoja sirdsdarbības apstāšanos. Mēs domājam, ka tas notika trīs līdz četras dienas pēc otrās "Moderna" devas." Papildu norādītas dažādas citas kaites, ar kurām paciente cīnījusies. Ziņojumā teikts, ka pacientei bija 21. hromosomas trisomija (Dauna sindroms) un virkne ar to saistītu veselības problēmu, arī astma, hroniski gremošanas traucējumi, hipotonija.

Ceturtajā gadījumā ziņots par kādu 17 gadus vecu jaunieti, kurš nošāvies astoņas dienas pēc vakcinācijas. Piezīmēs norādīts, ka pacientam bijušas garīgās veselības problēmas.



Konteksts ir būtisks. Pievēršot uzmanību detaļām, redzams, ka šie iesniegtie ziņojumi variē no tādiem, kur kļūdaini ievadīti gan datumi, gan, iespējams, pacientu vecums un cita informācija, līdz tādiem, kurus varētu būt iesnieguši medicīnas darbinieki, ziņojot par saviem novērojumiem slimnīcās. Tas negarantē iesniegtās informācijas patiesumu – to jānoskaidro speciālistiem, kas šādus ziņojumus izmeklē.

Tāpēc var secināt – "Facebook" ieraksts un tajā ietvertā tabula ar piebildi, ka tā ir vakcīnu "upuru datubāze", ir maldinošs. 11 ziņojumi par pēc vakcinācijas mirušiem bērniem publiskā ziņojumu sistēmā, kur tos var iesniegt ikviens, vēl nav pierādījums cēloņsakarībai.

Jau pirms kāda laika VAERS sistēma šādā veidā izmantota, lai apgalvotu, ka vakcīna izraisīusi kāda divus gadus veca bērna nāvi. Toreiz ziņojumā minēts, ka pote saņemta 2021. gada februārī, kas pēc būtības legālā veidā nebija iespējams – ASV tikai šā gada martā tika uzsākti klīniskie pētījumi vecuma grupai no sešiem mēnešiem līdz 12 gadiem ar "Pfizer/BioNTech" ražoto vakcīnu. Šajā gadījumā izmeklēšana jau beigusies – ziņojums no VAERS sistēmas izņemts, jo tajā sniegtā informācija bija apzināts safabricējums, kā to norādīja arī CDC.

Par pārējiem no gadījumiem var brīvi iegūt informāciju VAERS lapā, klikšķinot šeit un atlasot vajadzīgos parametrus – vakcīnas tipu, blakusefektus, vecuma grupas un citus.