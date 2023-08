Ar Krievijas iebrukumu Ukrainā ir saistīta lielākā daļa žurnālistu pārbaudītās dezinformācijas, bet no citām tēmām pētnieku uzmanības lokā nonākusi arī ar elektromobilitāti saistīta maldināšana, liecina Eiropas Digitālo mediju novērošanas centra (EDMO) kopsavilkums par gara otro ceturksni.

Viens no redzamajiem tematiem ir sociālajos tīklos izplatīti video ar it kā elektromobiļu ugunsgrēkiem, taču pārbaudot virkni populāru rullīšu, pētnieki secināja, ka tajos deg auto ar iekšdedzes dzinēju. Par to, cik bieži deg elektroauto, cik tas ir bīstami un kā to risina ražotāji, raidījumā skaidro "Delfi" Auto nodaļas žurnālists Raimonds Zandovskis.

