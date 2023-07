Faktu pārbaude: 'AfD' politiskā partija nav taisījusi reklāmas rullīti pret NATO

Pēdējo dienu laiku gan "Facebook", gan dažādos "Telegram" kanālos popularitāti iemantojusi video reklāma, kuru it kā taisījusi Vācijas politiskā partija "AfD", kurā, lai segtu kara Ukrainā izmaksas, kādai vācu ģimenei tiek atņemta visa iedzīve. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka konkrētajā video redzami krievu aktieri un secināms, ka tā ir daļa ko Krievijas propagandas.

"Radio Brīvā Eiropa" žurnālists Marks Krutovs atklāja, ka video redzamie aktieri ir no Krievijas. Piemēram, vīrietis, kurš tēlo vienu no karavīriem ir Igors Aleksejevs, bet viena no sievietēm ir Jūlija Mandriko. Tāpat video redzams Valentīns Vorobjovs un Jūlija Koņuhova. Jāatzīmē, ka Koņuhova iepriekš savā "Instagram" profilā bija ievietojusi attēlu, kurā bija redzams, ka viņa atrodas tieši tai vietā, kur reklāma tika uzņemta.

Savukārt Vorobjovs iepriekš filmējis Krievijas propagandas video materiālā, kura tika apgalvots, ka Eiropa aizvadītajā ziemā nosals, jo tā ir pārlieku atkarīga no Krievijas gāzes piegādēm.

Toties pati politiskā partija "AfD" ir noliegusi savu saistību ar konkrēto video materiālu, vēsta medijs "Brussels Times".

Attiecīgi ir secināms, ka politiskā reklāma ir izveidota kā kārtējais rīks Krievijas īstenotajā info karā.