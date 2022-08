Izvairīties no soda autovadītāji, pirmkārt, var, neizdarot pārkāpumu. Tomēr ir veidi, kas palīdz pārkāpt satiksmes noteikumus un izvairīties no soda. Piemēram, tāds ir radaru detektors. Tas autovadītājam ziņo par visa veida radaru atrašanās vietām, lai varētu izvairīties no soda. Kāds internetā pieejams tehnoloģisko risinājumu tirgotājs vietnē "Facebook" ievietojis video, kurā aicina iegādāties radaru detektoru, maldinot par tā lietošanas sekām.

Ads disabled

Radaru detektorus izmantot Latvijā ir aizliegts, taču ir atļauts tos tirgot un iegādāties. Konkrētais modelis, kuru reklamē šajā "Facebook" video, esot ar dažādu veidu sensoriem, neuztverams un "vistāldarbīgākais". Tas sevī iekļaujot GPS fotoradaru datubāzi. Ierīce arī nav no lētākajām – tā maksā teju 800 eiro.

Tirgotājs apgalvo, ka, lai arī to lietot nav atļauts, sekas būšot pavisam niecīgas. Sods esot vien 55 eiro un policija neesot tiesīga ierīci konfiscēt. Tātad – pat ja pārkāpums tiks fiksēts, lietotājam būt jāsamaksā neliela summa un to varēs turpināt to izmantot tālāk. Video ir vairāk nekā 5 tūkstoši skatījumu un ar to dalījušies 156 lietotāji.

Valsts policijā portālam "Delfi" skaidro, ka tā gluži nav taisnība. Sods par šādu pārkāpumu tiešām ir 55 eiro. Taču tirgotājs izplata nepatiesību par policijas tiesībām radaru detektorus konfiscēt.

Administratīvās atbildības likuma 85.pants paredz, ka pārkāpuma izdarīšanas priekšmetus konfiscē vai atdod atpakaļ īpašniekam. Tātad visticamāk ierīces īpašniekam pēc pārkāpuma fiksēšanas nāksies no tās šķirties. Konfiskācijas gadījumos radaru detektorus nodod iznīcināšanai Valsts ieņēmumu dienestā. Tātad radaru detektora iegāde var iznākt pavisam īss un dārgs prieks.