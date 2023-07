Faktu pārbaude: Arī līdz Latvijai atnākuši Krievijas pekstiņi par biolaboratorijām

Ja līdz šim viltus ziņas par it kā NATO izveidotām biolaboratorijām, kurās tiekot attīstīti vīrusi, galvenokārt cirkulēja saistībā ar Ukrainu, tad nu dezinformatori "Telegram" vidē sākuši apgalvot, ka arī Latvijā tādas esot.

Kriminālprocesos ietītajā "Telegram" kanālā "Baltijas Antifašisti" trešdienas rītā ievietota īsa ziņa, kurā apgalvots, ka kanāla administratori it kā esot saņēmuši informāciju, ka lidostas "Rīga" rajonā esot biolaboratorijas. Jāpiebilst, ka lidostas rajonā atrodas arī ASV vēstniecība.

Šāds naratīvs par it kā esošām biolaboratorijām propagandistu un viltus ziņu izplatītāju vidū nav nekas jauns. Īpaši aktīvs tas bija Krievijas barbariskā iebrukuma Ukrainā sākumā, kad šādu laboratoriju esamība tika izmantota kā viens no ieganstiem vardarbībai.

Savukārt to, ka Ukrainā šādu laboratoriju nav bijis itin nekad, publiskā telpā norādījusi ASV Aizsardzības ministrija, kuras skaidrojumu var aplūkot šeit. Tāpat šos viltus apgalvojumus apgāzuši faktu pārbaudītāji no BBC un "New York Times". Savukārt Eiropas Savienība jau pērn martā norādīja, ka Krievijas apgalvojumi neatbilst patiesībai.