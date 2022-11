Faktu pārbaude: ASV neizņems no apgrozības dolāra banknotes, kas izdotas pirms 2021. gada

Nereti dezinformatori izvēlas izplatīt maldus par notikumiem ārvalstīs, jo visbiežāk tos būs grūtāk pārbaudīt. Šobrīd pēc tam, kad pandēmija un karš Ukrainā sašūpoja pasaules ekonomiku, īpaši populāras ir publikācijas par dažādām ekonomiskām, ar naudu saistītām norisēm ārvalstīs. Pagājušajā nedēļā kādā populārā maldu "Telegram" grupā tika izplatīta ziņa, ka Amerikā drīz pieņems tikai jaunas dolāra banknotes. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka šādiem apgalvojumiem nav pamata.

Kādā Latvijā populārā "Telegram" grupā, kurā regulāri tiek publiskoti maldinoši ieraksti, pagājušajā nedēļā radās satraukums it kā par kādu ASV pieņemtu lēmumu. Neoficiāla informācija liecinot, ka no nākamā gada netiks pieņemtas ASV dolāra banknotes, kuras ir vecākas par 2021.gadu. Šāds lēmums esot pieņemts 2. novembrī Vašingtonā, kurā esot piedalījušās vairākas organizācijas, tostarp Federālo Rezervju sistēmas pārstāvji. Nekur pasaulē vairs nepieņemšot vecākas banknotes, tā raksta publikācijas autors. Tomēr tie ir meli, tā noskaidroja portāls "Delfi".

Pirmkārt, meklējot gan ASV, gan starptautiskos medijos atrast kādu publikāciju, kas apstiprina šādu faktu, nav iespējams. Taču oriģināli šāda ziņa pirmo reizi parādījusies kādā Nigērijas ziņu blogā novembra sākumā. Šobrīd to vairs neatrodam, taču vēstījums joprojām apgrozās internetā.

Portāls "Delfi" pārbaudīja arī ASV Federālo Rezervju sistēmas mājaslapu, taču šādu paziņojumu neatrod. Tiesa, 2. novembrī ir publicēta kāda preses relīze, taču tajā ir pieejams vien vispārīgs pārskats par ekonomisko situāciju konkrētajā brīdī un aprakstīts, kā tajā jūtams Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Taču ne vārda par vecāku dolāra banknošu izņemšanu no apgrozības.

Turklāt, mājaslapas biežāk uzdoto jautājumu sadaļā ir atrodams apgalvojums – visas ASV dolāra zīmes ir likumīgas, neatkarīgi no tā, kad tās ir izdotas. Līdz ar to, ieraksta autors publicējis maldus, kas ņemti no kāda apšaubāma medija internetā.