Faktu pārbaude: Attīstības valstu savienība BRICS nepārņem G7

Dezinformācijas vidē nereti tiek izplatītas dažādas spekulācijas un maldi par pasaules ekonomiku. Tā pēdējos mēnešos Latvijā populārās "Telegram" grupās bieži vien tiek publicēti paziņojumi saistībā ar attīstības valstu grupu BRICS, kurā iekļauta Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna un Dienvidāfrika. Piemēram, pagājušajā nedēļā kādā ierakstā apgalvots, ka šī savienība drīzumā veidos jaunu valūtu un ka tā jau "pārņēmusi" G7 valstis. Portāls "Delfi" skaidro, ka apgalvojums ir tikai daļēji patiess.

Kādā no Latvijā populārām "Telegram" grupām, kurā pulcējas dažādi sazvērestību teoriju piekritēji un dezinformācijas izplatītāji, pagājušajā nedēļā tika publicēts ieraksts par attīstības valstu grupu BRICS. Ieraksta autors apgalvo, ka savienība plāno ieviest jaunu valūtu, kas starptautiskajā tirdzniecībā aizvietošot ASV dolāru. Turklāt BRICS arī "pārņemot G7". Autors gan sīkāk nav paskaidrojis, ko nozīmē apgalvojums, ka attīstības valstu savienība pārņem G7, ko veido pasaules rūpnieciski attīstītākās valstis – ASV, Kanāda, Japāna, Lielbritānija, Vācija, Francija un Itālija. Taču "G7 pārņemšana" visbiežāk nozīmē, ka BRICS iekšzemes kopprodukts ir lielāks nekā G7. Taču tie ir meli.

Apgalvojums, ka attīstības valstu savienība plāno ieviest jaunu valūtu ir patiess. Vismaz tā savienības pārstāvji jau gadiem skaidro medijos. Patiesa virzība gan šajā virzienā pagaidām nav notikusi, lai arī šādas runas atkal aktualizējās pēc Krievijas vispārējā iebrukuma Ukrainā. Šobrīd no ASV dolāra starptautiskajiem darījumiem atteikusies vien Krievija, un nav zināms, vai un kad to varētu darīt arī pārējās valstis. Šāds solis mazinātu starptautiskās ekonomikas atkarību no dolāra un eiro.

Runājot par "G7 pārņemšanu" – BRICS valstu iekšzemes kopprodukts patiesībā ir teju uz pusi mazāks par G7. Pēc Pasaules Bankas datiem, saskaitot Ķīnas (17,7 trlj.), Krievijas (1,8 trlj.), Indijas (3,1 trlj.), Dienvidāfrikas (0,42 trlj.) un Brazīlijas (1,6 trlj.) iekšzemes kopproduktu, kopā sanāk 24,6 triljoni ASV dolāru. Savukārt, saskaitot G7 kopproduktus – ASV (23,3 trlj.), Francija (3 trlj.), Lielbritānija (3,1 trlj.), Vācija (4,3 trlj.), Kanāda (2 trlj.), Itālija (2,1 trlj), Japāna (4,95 trlj.) – iekšzemes kopprodukts sasniedz 42,75 triljonus ASV dolāru.

Tātad nav tiesa, ka BRICS valstu ekonomikas būtu pārņēmušas G7 ekonomikas. Daļēja taisnība "Telegram" ierakstā ir par attīstības valstu savienības plāniem veidot jaunu valūtu, taču jāņem vērā, ka pagaidām nav pazīmju, ka plānā būtu kāda virzība, izņemot Krievijas atteikšanos no ASV dolāra starptautiskajā tirdzniecībā. Ierakstā iekļautais apgalvojums ir vien daļēji patiess.