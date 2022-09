Faktu pārbaude: Atzīmējot sev tīkamo kandidātu vēlēšanu biļetenā, ievilktā krustiņa līnijas drīkst pāriet pāri romba malām

Šīs nedēļas svarīgākais notikums Latvijā noteikti ir 14. Saeimas vēlēšanas. Kamēr daļa iedzīvotāju jau savu izvēli izdarījuši iepriekšējās balsošanas dienās, citi vēl steidz iepazīt kandidātus un partijas. Tikmēr sociālajos medijos, it kā labu gribot, iedzīvotāji izplata padomus, kā tad labāk un pareizāk balsot. Piemēram, ka balsojot ir svarīgi ievērot, lai kādam kandidātam ievilktais plusiņš neiziet ārpus rombiņa robežām, citādāk tas netiekot ieskaitīts. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka tā nav taisnība.

Ar attēlā redzamo ierakstu vietnē "Facebook" dalījies ne viens vien lietotājs, it kā gribot pabrīdināt citus par kādu ļoti svarīgu niansi. Liekot kādam sev patīkamam kandidātam plusiņu vēlēšanu biļetenā, tas nedrīkstot pāriet pāri nodrukātā romba robežām, citādāk to neieskaitīšot. Un to esot teikusi kāda dāma no vēlēšanu komisijas. Videopamācība ar tieši šādu padomu klejo arī vairākās "Telegram" grupās. Taču tā gluži nav patiesība.

Centrālajā vēlēšanu komisijā portālam "Delfi" skaidro, ka saskaņā ar Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukciju atzīmi "+" ieskaita, ja tā ir izdarīta tam paredzētajā vietā – rombā – pretī kandidāta uzvārdam. Turklāt krustu veidojošās līnijas var būt jebkādā izvērsumā vai pagrieziena leņķī. Tātad arī, ja vēlētājs sev patīkamo kandidātu atzīmēs ar "x", tas tiks ieskaitīts. Vienīgais noteikums ir, ka šo līniju krustpunktam ir jābūt romba iekšpusē. Pārējās daļas var nebūt ievilktas precīzi, atrasties rombā daļēji vai iet pāri malām.

Tātad – tas, ka līnijas nebūs novilktas pilnīgi taisni vai precīzi romba robežās nebūs pamats, lai šo atzīmi neskaitītu. Taču atzīme nav ieskaitāma gadījumā, ja krustu veidojošās līnijas nekrustojas vai krustojas ārpus romba. Neieskaitīts arī cita veida atzīmes, kā "–", "*" vai "v". Lai arī šādu atzīmi vērā neņem, balss par attiecīgo sarakstu joprojām tiek ieskaitīta.

Ja balsotājs vēlas kādu kandidātu izsvītrot, tad novilktajai līnijai ir jāskar vismaz viens kandidāta vārda vai uzvārda burts. Reizēm šādi svītrojumi mēdz būt neskaidri un tādā gadījumā par tā skaitāmību lemj konkrētā iecirkņa komisija.

14. Saeimas vēlēšanas norisināsies sestdien – 1. oktobrī, tajās uz nākamajiem četriem gadiem jāievēl 100 parlamenta deputāti. Vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali, kas sadalīti pa reģioniem. Balsot, tāpat kā citus gadus, ir iespējams jebkurā vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirkņi balsošanas dienā būs atvērti no 7.00 līdz 20.00.