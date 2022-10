Faktu pārbaude: Covid-19 vakcīna neizraisa spontānos abortus 96% grūtnieču

Saistībā ar vakcināciju pret Covid-19, liela daļa dezinformācijas ir vērsta topošo māmiņu virzienā. Potēm nereti piedēvē gan dažādu slimību un sindromu izraisīšanu, gan potenciālu bērna nāvi. Kādā dezinformatoru vidū populārā "Telegram" grupā nesen ievietotā publikācijā apgalvo, ka nesen atslepenoti dokumenti no kādas vakcīnas izstrādes procesa, kurā it kā piedalījušās 29 grūtnieces. No tām 28 bērnu pēc potēšanās esot zaudējušas. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka tie ir meli.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Telegram" grupas ir platformas, kurās izplatās liela daļa Latvijas publiskajā telpā pieejamās dezinformācijas. Publikāciju autori tajās visbiežāk ir anonīmi, kas dod zaļo gaismu brīvi publicēt dažādus melus. Konkrētajā grupā ir vairāk nekā 2000 dalībnieku un diskusijas, kā ierasts, notiek gan ap vakcināciju pret Covid-19, gan karu Ukrainā, gan to, cik slikta esot pašreizējā valdība.

Nesen arī parādījās publikācija, kurā apgalvots, ka kādi atslepenoti dokumenti pierādot, ka vakcinācijas izstrādes procesā bērnu zaudējušas 28 no 29 grūtniecēm. Nav gan minēts, par kura ražotāja vakcīnām ir runa. Taču viena no zemāk pievienotajām saitēm uz faktu pārbaudes rakstu medijā "Reuters" satur vārdu "Pfizer". Tomēr pārbaudot informāciju, portāls "Delfi" noskaidroja, ka šāds raksts neeksistē. Tieši otrādi, starptautiskais medijs vairākkārt atspēkojis maldus par šo vakcīnu kaitīgumu, īpaši, grūtniecēm.

To, ka šis apgalvojums ir nepatiess, portālam "Delfi" skaidro arī Rīgas Dzemdību namā. "Nekādi signāli nav konstatēti, ka būtu ietekme uz jaundzimušo vai ka palielinātos spontāno abortu skaits. Amerikā veica pētījumu, kur rezultāts bija tieši pretējs – nevakcinēto grūtnieču vidū bija vairāk spontāno abortu nekā vakcinēto," tā stāsta Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova. Speciāliste norāda, ka ir svarīgi saprast, ka tieši pirmajā trimestrī grūtniecības pārtraukšanās notiek visbiežāk un iemesli tai ir visdažādākie, taču starp tiem noteikti nav potēšanās pret Covid-19.

Rīgas Dzemdību namā pērn dzemdēja 921 paciente, kura bija vakcinēta pret Covid-19. Ja publikācijā par vakcīnu kaitīgumu informācija būtu patiesa, tad aptuveni 96% grūtnieču bērns būtu jāzaudē. Tātad 921 paciente būtu atlikušie 4%. Bet kopumā vakcinētām būtu jābūt vairāk nekā 23 000 grūtnieču Dzemdību namā vien. Un tas ir četras reizes vairāk nekā pērn pieņemtās dzemdības kopumā. Tas ir arī vairāk nekā bērnu piedzima pēdējos gados pirms pandēmijas.

Savukārt šogad potēto sieviešu, kuras dzemdējušas, skaits ir krietni pieaudzis – vairāk nekā 1800 pacienšu. Tas ir vairāk nekā 60% no visām dzemdējušajām sievietēm Rīgas Dzemdību namā šajā gadā. Tātad "Telegram" ierakstā publicēti klaji meli. Arī vairāki pētījumi pierāda, ka vakcīnas ir drošas arī grūtniecēm. Turpretī, saslimšana ar Covid-19 gan nozīmē paaugstinātu spontānā aborta risku.

"Zināmu gadījumu, kad būtu pierādīta saistība starp vakcināciju un grūtniecības iznākumu manā rīcībā nav. Taču ir pierādīts tas, ka saslimšana ar Covid-19 gan var ietekmēt grūtniecības gaitu saistībā ar dažādām fizioloģiskām izmaiņām grūtnieces organismā. Tāpat ir lielāks risks, ka bērniņu būs jāarstē intensīvajā terapijā pēc dzimšanas. Tāpēc rekomendācijas joprojām nav mainījušās – aicinām grūtnieces vakcinēties pret Covid-19," stāsta Markova. Poti iespējams saņemt jebkurā trimestrī un šobrīd Dzemdību namā pieejamas arī pielāgotās potes vīrusa jaunākiem variantiem.