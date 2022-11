Faktu pārbaude: Freiburgas skolās nākamgad gaļu vairs nepasniegs inflācijas dēļ

Viens no populāriem sabiedrības maldināšanas paņēmieniem ir izplatīt patiesus faktus nepaskaidrojot kontekstu vai maldinot par to. Tā, piemēram, pagājušajā nedēļā kādā ierakstā "Telegram" grupā, kurā regulāri tiek izplatīti maldi, ziņoja par to, ka Vācijas pilsētā Freiburgā pamatskolās un bērnudārzos no nākamā gada tikšot izslēgti gaļas un zivju produkti. Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka ieraksta autoram daļēji ir taisnība.

Šāds ieraksts kādā populārā "Telegram grupā" ar vairāk nekā 6000 sekotājiem parādījās pagājušajā nedēļā. Grupa ir viens no populārākajiem un pieejamākajiem dezinformācijas kanāliem Latvijā un tajā atklāti darbojas arī Latvijā plaši zināmi dezinformatori. Konkrētajā ierakstā autors apgalvo, ka Vācijas pilsētā Freiburgā pamatskolās un bērnudārzos no nākamā gada nepasniegs gaļas un zivs ēdienu. Tas tikšot darīts pēc Apvienotās karalistes parauga, kur līdzīga kārtība jau esot ieviesta. Turklāt, Nīderlandē bērnus jau mudinot barot ar kukaiņiem un tārpiem.

Kopumā var noprast, ka autors Freiburgas lēmumu saista ar cīņu pret klimata pārmaiņām, kas, starp citu, ir aktuāls temats maldu izplatītājiem arī šajā grupā. Visbiežāk tiek izplatīti uzskati, ka klimata pārmaiņas nav cilvēka radītas un mēs tās nevaram ietekmēt. Tas gan nav tiesa.

Par to, ka Freiburgas skolās no 2023. gada vairs nepasniegs gaļu un zivis, ieraksta autors nav melojis. Sākumskolās un valsts bērnu dārzos tiešām no nākamā gada būs pieejamas tikai veģetāras maltītes. Taču šoreiz iemesls nav cīņa pret klimata pārmaiņām, bet gan inflācija, tā portālam "Delfi" atklāj Freiburgas pašvaldībā.

"Mums bija jāizlemj, kā turpināt pasniegt augstas kvalitātes pārtiku pārlieku nepalielinot cenas. Tāpēc mēs nolēmām turpmāk pasniegt tikai veģetāro piedāvājumu. Iepriekš skolēniem bija iespēja izvēlēties arī porciju ar gaļu. Tomēr mēs ļoti piedomājam, lai ēdiens būtu augstas kvalitātes un tāpat dotu nepieciešamās uzturvērtības bērniem, " tā skaidro pašvaldības pārstāvis Sebastians Volfrums. Tātad ieraksta autoram ir taisnība. Tomēr pie šīm izmaiņām drīzāk vainojams Krievijas uzsāktais plaša mēroga karš Ukrainā, kā arī pandēmija, kas kopumā noveda pie straujas inflācijas.

Autors ierakstā minējis arī situāciju Apvienotajā Karalistē. Tiesa, ka tur gaļas pasniegšana skolās ir ierobežota. Šāds lēmums pieņemts klimata pārmaiņu dēļ. Taču nav tā, ka Lielbritānijas skolās aizliegts pasniegt gaļu pilnībā – sākumskolās gaļas produktus pusdienās var pasniegt ne biežāk kā vienu reizi nedēļā, bet vidusskolās ne biežāk kā divreiz nedēļā. Taču ir skolas, kuras no savas ēdienkartes gaļu ir izslēgušas pilnībā. Vienlaikus liela daļa skolēnu Lielbritānijā uz skolu dodas ar mājās gatavotām pusdienām un, ja vecāki uzskata, ka bērnam gaļa ir nepieciešama biežāk, vienmēr to var pagatavot mājās.

Ierakstā minēta arī Nīderlande, kurā jau bērnus mudinot ēst kukaiņus un tārpus. Šis vispār ir samērā ierasts naratīvs dezinformatoru vidū, lai diskreditētu cīņu ar klimata pārmaiņām. Protams, Nīderlandes skolās tārpus un kukaiņus bērniem pusdienās nepasniedz. Taču, runājot par zaļāku dzīvesveidu, kukaiņu proteīns tiešām tiek uzskatīts kā viens no videi draudzīgākajiem proteīna ieguves avotiem. Neskatoties uz to, tas vēl Eiropā netiek plaši izmantots, kā arī pašlaik nav prasību pāriet uz šāda veida pārtiku. Vairāk par ES Zaļo kursu un kukaiņu proteīnu pārtikā portālā "Delfi" jau rakstījām.

Kopumā ieraksta autors nav kļūdījies ar faktu, ka Freiburgā turpmāk pasniegs tikai veģetāras maltītes. Taču tālāk ir kļūdījies minot Lielbritānijas piemēru, kurš turklāt bija tikai daļēji patiess, kā arī saistot ar kukaiņu lietošanu pārtikā. Šajā kontekstā tam nav nekāda sakara.