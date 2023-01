Faktu pārbaude: Internetā izplatīti viltoti attēli ar grafiti, kuros it kā attēlots Zelenskis

Karš nenozīmē tikai spraigas cīņas kaujas laukā, bet arī informatīvo karu un dezinformācijas pieaugumu publiskajā telpā. Portāls "Delfi" jau atspēkojis vairākus Krievijas apgalvojumus, piemēram, par raķešu sistēmu HIMARS iznīcināšanu. Taču agresorvalsts mediji un atbalstītāji turpina izplatīt melus. Kopš pagājušā gada beigām sociālo mediju vidē Kremļa kanāli izplata attēlus ar dažādiem pasaules lielajās pilsētās it kā redzamiem grafiti ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Taču faktu pārbaudītāji vairākās pasaules valstīs secinājuši, ka šie attēli ir viltoti un tajos redzamie ielu gleznojumi neeksistē.

Attēlā redzamais raksts ievietots portālā, kurā nereti izplatīti Krievijas propagandas vēstījumi. Virsraksts vēsta, ka ASV pilsētā Ņujorkā esot redzams grafiti, kurā attēlots naudu aprijošs sienāzis ar Zelenska galvu. Sienāzim uz muguras ir maiss, uz kura rakstīts "ASV budžets". Šķiet, tādā veidā mēģināts pateikt, ka Ukrainas prezidents "barojas" no Rietumu naudas, kas sūtīta, lai palīdzētu uzvarēt Krievijas uzsākto karu. Rakstā apgalvo, ka līdzīgi ielu zīmējumi redzami arī Polijā un Francijas galvaspilsētā Parīzē.

Šis raksts tapis 2023. gada 11. janvārī. Tomēr līdzīgas publikācijas Kremļa medijos un tā politiku atbalstošos portālos parādījās jau pagājušā gada beigās. Lai arī tehniski "ielu zīmējumi" ir atšķirīgi, vēstījums ir viens – naudu aprijošais Zelenskis. Līdzīgus attēlus izplata arī dažādi konti sociālajos medijos. Tur redzami gan it kā grafiti Varšavā, gan Parīzē, gan Londonā. Taču vairāku pasaules mediju faktu pārbaudītāji secinājuši, ka visi šie attēli ir viltoti.

Vācu faktu pārbaudes izdevums "Myth Detector" vēsta, ka izplatītā fotogrāfija, kurā it kā redzams grafiti Ņujorkas Centrālparkā, veidota ar kādas datorprogrammas palīdzību, un patiesībā parka apkārtnē šādu ielu zīmējumu atrast nevar. Nosakot precīzu grafiti atrašanās vietu, to žurnālisti pārbaudīja klātienē un secināja, ka Kremļa medijos un sociālajos tīklos izplatītais attēls ir viltots.

Arī pārbaudot konkrēto adresi "Google Earth" šāds zīmējums nav redzams. Tiesa, uzņēmums "Google" nespēj atjaunot informāciju par katru vietu pasaulē ik mēnesi, tāpēc, izmantojot "Google Earth" attēlos var būt redzamas arī, piemēram, gadu vecas ainas.

Savukārt attēlā, kurš it kā uzņemts Francijas galvaspilsētā Parīzē, pie ielu zīmējuma redzama "Saint–Mande" metro stacija, kas krietni atvieglo šī attēla atrašanās vietas noteikšanu. Arī Parīzē, kā secināts "Myth Detector" pārbaudē, šāda grafiti nav. Tāpat kā Varšavā – to secinājuši arī vairāki citi ārvalstu mediji kā "Delfi.ee", "Ukrinform" un "Konkret".

Viens no kontiem, kuri šos viltotos attēlus izplata vietnē "Instagram", ir "Typicaloptical". Šķiet, ka profils veidots tikai ar šādu mērķi – izplatīt neīstus Ukrainas prezidentu nomelnojošus attēlus. Jo līdz šim tajā publicēti trīs ieraksti – visos redzami šie viltotie foto. Pirmais no Madrides Spānijā, otrais no Ņujorkas Centrālparka un trešais no Londonas Lielbritānijā. Konta aprakstā minēts, ka tas it kā pieder kādiem poļu ielu māksliniekiem, taču sīkāku informāciju portālam "Delfi" atrast neizdevās. Profilam ir vien 327 sekotāji, savukārt tas seko vienam kontam – dziedātājai un aktrisei Selēnai Gomesai.

Lai arī profila īpašnieki, šķiet, centušies uzdoties par viltoto grafiti autoriem, līdzīgi attēli internetā sāka izplatīties jau mēnesi pirms pirmās publikācijas šajā "Instagram" kontā.