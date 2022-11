Faktu pārbaude: Kā Ukraina naktī izskatās satelītuzņēmumos elektropadeves traucējumu laikā?

Pēc Krievijas masīvajiem raķešu uzbrukumiem novembra vidū, lielā daļā Ukrainas ir traucēta elektrības padeve. Liela daļa agresorvalsts raidīto raķešu bija mērķētas pret enerģētikas infrastruktūru. Lai arī Ukraina cītīgi strādā pie padeves atjaunošanas, pilnībā to vēl nav izdevies izdarīt. Kremļa atbalstītāji savos informācijas kanālos par to uzjautrinās, arī publicējot maldinošu informāciju. Pagājušajā nedēļā dezinformācijas kanālos tika izplatīts satelītuzņēmums, kurā var redzēt Eiropas izgaismotās pilsētas naktī. Un šajā kartē Ukraina bija melnā krāsā. Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka publicēts satelītuzņēmuma viltojums.

This map of Ukraine in the dark is spreading on Russian Telegram pic.twitter.com/ec8x3oU29m