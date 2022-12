Faktu pārbaude: Kanādā nebiedē nevakcinētos bērnus ar iekļūšanu nerātno sarakstā

Lai maldinātu par notiekošo Rietumvalstīs, nereti dezinformatori sagroza šo valstu amatpersonu teikto tā, lai tas atbilstu viņu interesēm. Piemēram, šonedēļ kādā Latvijas "Telegram" grupā kāds dalībnieks dalījies ar videomateriālu, kurā Kanādas galvenā sabiedrības veselības speciāliste Terēza Tama sarunājas ar Ziemassvētku vecīša kundzi. Publikācijas autors apgalvo, ka amatpersona draud iekļaut nevakcinētus bērnus nerātno sarakstā. Portāls "Delfi" pārbaudīja, ka tie ir meli.

Šāda publikācija "Telegram" grupā ar aptuveni 2000 dalībnieku tika ievietota svētku laikā. Publikācijas autors dalās ar videomateriālu, kurā redzama Kanādas galvenā sabiedrības veselības speciāliste Terēza Tama. Video viņa it kā sazvana Ziemeļpolu un sarunājas ar Salavecīša dzīvesbiedri. Publikācijas autors klāt pierakstījis, ka Kanāda atklājusi jaunu veidu, kā panākt, lai iedzīvotāji turpinātu vakcinēties. Proti, Tama esot paziņojusi, ka Kanādas nevakcinētie bērni nonāks Ziemassvētku vecīša nerātno sarakstā – tātad nesaņems dāvanas. Taču video šādu paziņojumu nav, tā secina portāls "Delfi".

Vēlāk šie apgalvojumi pārpublicēti arī vietnē "Twitter".

Patiesībā šāds video, kuros Terēza Tama sarunājas ar Ziemassvētku vecīti vai kādu viņam pietuvinātu personu nav jaunums. Piemēram, tāds tika publicēts arī 2020. gadā, kad visā pasaulē bija jāievēro stingri epidemioloģiskie ierobežojumi Covid-19 dēļ, taču vakcīnas vēl nebija plaši pieejamas. Šajā video vecītis apstiprina, ka ar viņa veselību viss ir kārtībā un, apciemojot bērnus, viņš lietos sejas masku un mazgās rokas. Tālāk arī Kanādas amatpersona uzteic bērnus par to, ka aizvadīts tik sarežģīts gads, kā arī atzīst, ka visi ir pelnījuši saņemt dāvanas – tātad nonākt labo bērnu sarakstā.

Šī gada video ir līdzīgs, taču saruna starp Tamu un Ziemassvētku vecīša dzīvesbiedri. Turpretī, lai teiktu, ka nevakcinētie vai tie bērni, kuri nelieto sejas aizsegus, nonāks nerātno sarakstā, Tama atkal uzteic bērnus par līdzdalību Covid-19 apkarošanā. Viņa arī saka, ka jebkurš bērns Kanādā, kā arī viņu vecāki un aprūpētāji ir nopelnījuši vietu paklausīgo sarakstā. Vēlāk Salavecīša kundze iesaka visiem vakcinēties, kad nepieciešams, mazgāt rokas, lietot masku un palikt mājās, ja nejūtas labi.

Parents and Caregivers, I had a great chat with Mrs. Claus about things we can do to make this a happy and healthy holiday season. Here’s the scoop from the #NorthPole: pic.twitter.com/pgKY5NPEyV